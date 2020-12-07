طفل وجدته يعيشان في الشارع و"ثالثهم كلبهم": معندناش بيت

استعرضت الإعلامية إيمان الحصري، تقريرًا عن طفل مشرد يدعى سيد ماهر، يلعب مع كلب في الشارع، الذي يعيش فيه هو وجدته، التي ليس لديها أي دخل.

وظهر في التقرير، الذي عُرض ببرنامج "مساء دي إم سي" عبر فضائية "دي إم سي"، الطفل سيد وهو يلعب مع كلب التي يربيه، وتحدث أنه يعيش في الشارع، وليس له منزلا، متمنيًا أن يتم توفير منزل له، وملابس لتحميه من برد الشتاء، لأنه ينام في طقس بارد.

وتحدثت جدة الطفل عن ظروف الطفل سيد، قائلة إنهما يعيشان في الشارع، وأن والده تُوفي وهي التي ربته، ولا يوجد لها سكن أو عمل تستطيع من خلاله أن تنفق عليه، "بعيش على مساعدات الناس، والكلبة أنا اللي ربيتها، وبتحب سيد جدا".

وأضافت خلال التقرير، "أنا نفسي في بيت يلمنا أنا وسيد، ونفسي أطلع عمرة، مش عاوزين أكتر من كده والله، نفسي حد يشوفنا ويساعدنا".

ومن جانبها، ناشدت الإعلامية إيمان الحصري المواطنين بضرورة توفير طلبات الطفل المشرد له، خاصة أن يعيش في الشارع، "عاوزين نشوف وزارة التعليم والتضامن يساعدوا الطفل وجدته، الحالة في البداية تبان إنها إنسانية، ولكن الطفل عايش في الشارع هو وجدته، وأتمنى حد يسمعنا ويسمع المناشدة".