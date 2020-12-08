بينها "أسباب تافهة".. أبرز 7 وقائع قتل أزواج لزوجاتهم

هنا شاب قتل زوجته لعدم تحضير الإفطار له.. وهناك من قتل زوجته بسبب شكه في سلوكها.. وآخر قتل زوجته لمطالبته بمصروفات المنزل.. بينما قتل آخر زوجته مُدعيًا خوفه عليها من شركائه.. تعددت الأسباب والعنف ضد المرأة لا يزال قائمًا ليس في التعدي بالضرب فقط لكنه بلغ حد القتل، حيث انتشرت وقائع قتل الأزواج لزوجاتهن خلال الآونة الأخيرة.

شاب يقتل زوجته خنقاً في مشاجرة بسبب "مصروف البيت" بالغربية

أقدم زوج شاب في العقد الثالث من العمر على التخلص من زوجته، حيث قام بخنقها بيديه، أثناء مشاجرة بينهما، بسبب خلافات مالية وأسرية، بدائرة قسم ثاني المحلة، في محافظة الغربية.

وكان قد تلقى مدير أمن الغربية، اللواء هاني مدحت، إخطاراً من مأمور قسم ثاني المحلة، العقيد محمد فتحي، بورود إشارة من مستشفى المحلة العام، بوصول "ف. م."، 25 عاما، ربة منزل، جثة هامدة، وبها جروح متعددة في الرأس وأنحاء مختلفة من الجسم.

وكشفت التحريات، بقيادة الرائد أحمد عبد الشافي، رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة، عن وقوع مشادة كلامية بين المجني عليها وزوجها، بسبب خلافات أسرية، تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها الزوج بالتعدي على زوجته بالضرب، وختقها بيديه، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

شاب يقتل زوجته "عرفيا" لشكه في سلوكها بالقناطر

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من كشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة داخل شقة بقرية باسوس، مركز القناطر، مخنوقة بـ"إيشارب حريمي"، وتبين أن وراء الواقعة زوجها العرفي، الذي قتلها في مشاجرة بينهما بسبب شكه في سلوكها.

وتبين للمقدم أسامة مشهور، رئيس مباحث مركز القناطر، بالفحص وجود جثة المدعوة "أ.و.ا"،21 عاما، بدون عمل ومقيمة باسوس مركز القناطر الخيرية، داخل غرفة النوم ترتدي ملابسها، وتبين وجود "إيشارب حريمي"، ملفوف حول رقبتها، وعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية.

وبمواجهة الزوج، تبين حدوث مشادة كلامية بينه والمجني عليها؛ لشكه في سلوكها، وعلى إثر ذلك، لف "إيشارب حريمي" حول رقبتها وخنقها حتى فارقت الحياة، وتركها وفر هاربا.

شاب يقتل زوجته بسبب الفطار في بورسعيد

كانت عقارب الساعة تقترب من الرابعة عصرًا، عندما فوجئت النوبتجية فى قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد، بشاب فى العقد الرابع من عمره، يبدو عليه علامات الاضطراب، وملابسه غير منظمة، وبها آثار دماء.

وبدون أن يسأله أحد، أخبر الشاب ضباط النوبتجية عن أسباب حضوره، وقال للضابط :"أنا قتلت مراتي.. ضربتها بالسكين لحد ما ماتت.. مكنتش عايزة تعمل فطار.. قتلتها".

وعقب إفصاح الشاب عن تفاصيل الجريمة، تحفظت عليه قوات الأمن، وتم إخطار مدير أمن بورسعيد ومدير المباحث بما جاء على لسان المتهم، واقتادته القوات إلى مسرح الجريمة.

بعد 11 سنة زواج.. شاب يقتل زوجته ويسلم نفسه للشرطة بالشيخ زايد

بعد 11 سنة زواج، وضع شاب نهاية مأساوية للخلافات مع زوجته، وقتلها خنقا، وتوجه لقسم شرطة أول الشيخ زايد، وسلم نفسه وكشف عن ملابسات الجريمة، وتم التحفظ على الزوج المتهم، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

جاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن البداية كانت بوصول شاب في العقد الرابع من عمره يبدو عليه علامات الارتباك وملابسه غير منظمة، إلى ديوان قسم شرطة الشيخ زايد، وطلب مقابلة رئيس المباحث، وعقب مقابلته، اعترف له بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية بينهما.

وتبين العثور على جثة سيدة، عمرها 30 عاما، مقتولة ويبدو عليها آثار ضرب وخنق حول الرقبة، وتدعى "رنا " زوجة المتهم، وأنها كان تركت منزل الزوجية منذ عدة أشهر وحاول الزوج إنهاء تلك الخلافات ولكنها رفضت، ما دفعه لقتلها خنقا، داخل الشقة.

شاب يقتل زوجته في إمبابة: "لقيت فيديوهات ومكالمات إباحية على موبايلها"

كانت عقارب الساعة تشير إلى الحادية عشرة صباح اليوم، حين وصل الشاب الثلاثيني مكبل اليدين إلى مقر نيابة حوادث شمال الجيزة، بالطابق السابع بالمحكمة في شارع السودان بمنطقة إمبابة، ومثل أمام محقق النيابة، الذي قال له: "أنت متهم بقتل زوجتك ولاء 24 سنة في شهر أغسطس الماضي.. هل أنت مذنب؟"، أجاب الشاب (مدحت ش.- 32 سنة- صاحب ورشة صيانة وتصليح ثلاجات بمنطقة إمبابة مسقط رأسه)، بكل هدوء: "أيوه أنا قتلتها.. كانت بتخوني، شفت على تليفونها فيديوهات جنسية، ويوم الواقعة كانت بتكلم شاب في التليفون مكالمة جنسية، وقالت ليا إن ابني الرابع مش من صلبي.

طبيب يقتل زوجته وأبناءه ويدعي سرقة منزله والعثور عليهم مقتولين بكفر الشيخ

أقدّم الطبيب أحمد عبد الله، على قتل زوجته "منى فتحي السجيني، إخصائية تحاليل، 30 سنة"، وبجوارها جثة ابنتها "ليلى"، 5 سنوات، وفي غرفة النوم، وجثة الطفلين "عبدالله" 8 سنوات، و"عمر" 6 سنوات.

وأبلغ زوج الطبيبة الشرطة عن مقتل زوجته وأطفاله الثلاثة داخل منزل الزوجية، الذي يقع ببرج عمر بن الخطاب بالطابق الخامس بحي سخا، وتبين أنه المتهم بقتلهم جميعاً لوجود خلافات أسرية، وقيدت القضية تحت رقم 502 لسنة 2019، جنايات قسم أول شرطة كفرالشيخ، والمقيدة برقم 25 لسنة 2019 كلي كفرالشيخ.

واعترف أمام هيئة المحكمة بجريمته قائلا: "أنا معترف بقتلهم لأسباب خاصة ومش عاوز دفاع، أنا اللي قتلتهم"، وسأله رئيس المحكمة بعد أن طلب إخراجه من القفص والاقتراب من منصة المحكمة، قائلا: ما سبب قتلك لزوجتك، فأجابه، أسباب خاصة وأرفض وجود محامٍ للدفاع عني، ليقاطعه القاضي، ولكن وجود دفاع لك حق دستوري لك شئت أم أبيت.

مدرس بالفيوم يذبح زوجته وأولاده الـ4 بسبب خلافات التنقيب عن الآثار

أقدم مدرس بمعهد أزهرى بالفيوم، على قتل زوجته وأولاده الـ4 بشقته السكنية بمنطقة المسلة بمدينة الفيوم، بذبحهم بالساطور، بعد تلقيه تهديدات من أشخاص على خلاف معه، باغتصاب زوجته وقتل أبنائه.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، قد تلقى بلاغا من المواطن "ط م ف"، 30 عاما، مدرس بمعهد أزهرى، بقيامه بقتل زوجته "ك م"، 33 عاما، وأبنائه الـ4، مؤكدا أن ذلك بسبب خلافه مع أشخاص ينقب معهم عن آثار، وقاموا بتهديده باغتصاب زوجته وأولاده الـ4، إذا لم يتخل عن التنقيب بمفرده.

تحرر محضر بالواقعة قيد برقم 5189 لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.