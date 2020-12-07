استجابات عديدة لإيمان الحصري لمناشدة الطفل المشرد "سيد"

أعلنت الإعلامية إيمان الحصري، وجود استجابات عديدة من جانب أكثر من مصدر، من أجل دعم ومساعدة حالة الطفل المشرد "سيد"، حيث جاءت استجابات من أحد مشايخ الكويت، ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وجمعية الأورمان.

وقالت "إيمان"، خلال تقديمها برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن أحد مشايخ الكويت، تواصل مع البرنامج، وقرر تبني حالة الطفل بالكامل وتوفير مسكن له، ومن جانبها أعلنت جمعية الأورمان أن توفر كل تجهيزات المنزل على نفقتها الخاصة.

وتابعت أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أيضا، تواصل مع البرنامج، وأكد أنه سيفعل كل ما بوسعه من أجل إلحاق الطفل بالتعليم، وأن يعيش مثل أي طفل مصري، ويتعلم بشكل طبيعي.

ووجهت "إيمان"، الشكر لكل من استجاب لمناشدتها من أجل مساعدة الطفل المشرد "سيد"، خلال الفترة الماضية، معربة عن سعادتها بالاستجابة السريعة.

وكانت إيمان الحصري، استعرضت تقريرًا عن طفل مشرد يدعى سيد ماهر، يلعب مع كلب في الشارع، الذي يعيش فيه هو وجدته، التي ليس لديها أي دخل.

وظهر في التقرير، الطفل سيد وهو يلعب مع كلب التي يربيه، وتحدث أنه يعيش في الشارع، وليس له منزلا، متمنيًا أن يتم توفير منزل له، وملابس لتحميه من برد الشتاء، لأنه ينام في طقس بارد.

وتحدثت جدة الطفل عن ظروف الطفل سيد، قائلة إنهما يعيشان في الشارع، وأن والده تُوفي وهي التي ربته، ولا يوجد لها سكن أو عمل تستطيع من خلاله أن تنفق عليه، "بعيش على مساعدات الناس، والكلبة أنا اللي ربيتها، وبتحب سيد جدا".

وأضافت خلال التقرير، "أنا نفسي في بيت يلمنا أنا وسيد، ونفسي أطلع عمرة، مش عاوزين أكتر من كده والله، نفسي حد يشوفنا ويساعدنا".