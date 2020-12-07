بعد إطلاق "مدرستنا 2".. وزير التعليم: "هتشوفوا حاجة جديدة"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة أطلقت اليوم قناة "مدرستنا 2"، وهي لا تقدم دروسا مباشرة، ولكن تعلم طلاب الثانوية كيف يتآلفون مع شكل الامتحانات الجديدة.

وأضاف "شوقي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، ويقدمه الإعلامي خيري رمضان، الإثنين، أن العام الدراسي الحالي شهد إطلاق قناتي "مدرستنا 1"، و"مدرستنا 2"، بإستوديوهات حديثة جدا، موضحا، "هتشوفوا حاجة جديدة.. القناة الأولى عليها حجم هائل من الحصص الدراسية.. والقناة الثانية عليها حصص وبرامج، وتبث برامج تربوية عن القيم والأخلاق والهوية".

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بان قناة "مدرستنا 2"، تستهدف شريحتين، الأولى هي المرحلة الثانوية من الصف الأول إلى الصف الثالث الثانوي، والفئة الثانية هي أولياء أمور الأطفال من الصف الأول إلى الثالث الإبتدائي، وهي فلسفة جديدة تناسب طريقة التعليم الجديدة، لكي يلعب أولياء الأمور دور المعلم في المنزل.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لإطلاق قناة جديدة للتعليم الفني، موضحا: "فيه محطة ثالثة هتيجي قريبا للتعليم الفني، على القمر الاصطناعي والتلفزيون الأرضي لكي نصل إلى جميع الطلبة في كل مكان في مصر".

في سياق منفصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إطلاق القناة الثانية من مجموعة قنوات "مدرستنا" التعليمية، والتي تقدم برامج تعليمية بإشراف من الوزارة، لطلاب المرحلة الثانوية ومراحل التعليم الجديد 2.0 (الصف الأول حتى الثالث الابتدائي).

حيث تقدم قناة "مدرستنا 2"، عبر التردد 12206، الاستقطاب: رأسي، معدل ترميز 27500، محتوى تعليمي للمرحلة الثانوية، يشرح كيفية فهم نواتج التعلم من خلال استخدام منصات ﺑﻨﻚ المعرفة المصري المختلفة وكذلك للتعرف على أنماط الأسئلة الجديدة، بالإضافة إلى برامج تعليمية لأولياء أمور الطلاب في نظام التعليم الجديد 2.0 (من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي) كي يتمكنوا من توجيه أبنائهم في المنزل.

وتستهدف القناة طلاب المرحلة الثانوية، لذلك تختلف فلسفة البرامج المقدمة لتخاطب احتياجات هذه الفئة العمرية والتي تختلف بطبيعة الحال عما يتم تقديمه على القناة الأولي من مجموعة مدرستنا من حصص مباشرة.