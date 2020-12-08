كيف تحافظ على سريان مفعول رخصة بناء.. اعرف الخطوات

رصدت "الوطن" الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على موافقة بشأن طلب سريان مفعول رخصة بناء من الوحدات المحلية من خلال بوابة الخدمات المحلية التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة التخطيط.

أما المستندات المطلوبة فهى كالتالى..

- أصل عقد مقاولة معتمدة.

- شهادة إشراف من مهندس معتمد من النقابة.

- صورة التوكيل رسمى فى حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل.

- أصل الرخصة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة المستند الدال على ملكية العقار أو الأرض مع الاطلاع على الأصل (مسجل).

وفيما يتعلق بالإجراءات فهي كالتالي..

- ملء النموذج وتقديم الطلب.

- استلام الطلب.

- فحص أولي للطلب.

- تحديد رسوم أولية.

- فحص الملف

- تحديد ميعاد للمعاينة

- إخطار العميل بميعاد المعاينة

- تسجيل نتيجة المعاينة

- اعتماد الترخيص

- إخطار العميل بانتهاء الخدمة

- تسليم المستند للعميل

وفيما يتعلق بأهداف بوابة خدمات المحليات الإلكترونية فهى تتمثل فى متابعة جميع الطلبات المقدمة من البوابة أو التى تم تقديمها من خلال المراكز التكنولوجية والاستعلام عن المستندات والرسوم وإجراءات الخدمات المقدمة والاطلاع على التراخيص السابقة التي تم استخراجها من الأحياء والمدن وموقف الرخصة ومنطوق الرخصة والاطلاع على المخالفات المسجلة وكذلك الإيقافات، وسداد المدفوعات المستحقة عن طريق خدمة الدفع الإلكترونى، وتقديم خدمات من البوابة واستكمالها من خلال الأحياء المختصة.

أما الخدمات المتاحة من خلال البوابة تتمثل في طلب بيان صلاحية موقع وطلب تجديد ترخيص أعمال بناء، وطلب بدل فاقد رخصة بناء وصورة طبق الأصل من الرخصة، وطلب سريان مفعول رخصة بناء، وطلب معاينة، وطلب توصيل مرافق مؤقتة (كهرباء - مياه)، وطلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى لإشغال جزئى أو الكلي، وطلب استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، وإخطار ببدء النشاط، وطلب مهلة فتح محل، وطلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة محل، وطلب بدل فاقد رخصة محل وصورة طبق الأصل من الرخصة، وطلب بدل تالف رخصة محل، وطلب إلغاء رخصة محل، وقيد اتحاد شاغلين، وتجديد رخصة إشغال، وطلب استرداد إشغالات، وتصالح عن محضر وتقديم شكوى وخلافه.