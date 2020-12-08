ارتفاع أسعار الذهب عالميا بنحو 26 دولارا

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 26 دولاراً عند تسوية تعاملات أمس الإثنين، مع تراجع الأسهم وسط تزايد إصابات كورونا.

وارتفع المعدن الأصفر مع تراجع ملحوظ للأسهم الأمريكية خلال التعاملات، وآمال إتمام حزمة التحفيز المال في الولايات المتحدة.

وتلقى الذهب الدعم أيضاً مع تزايد إصابات الوباء في الولايات المتحدة ومخاوف تشديد عمليات الإغلاق.

كما يترقب المستثمرون مستقبل الصفقة التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد البريكست مع اقتراب انتهاء الفترة الانتقالية للخروج في نهاية الشهر الجاري.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير المقبل بنسبة 1.4 %أو ما يعادل 26 دولارا، ليصل إلى مستوى 1866 دولارا للأوقية، بعد أن كان متراجعاً عند 1824.80 دولار في وقت سابق من التعاملات.

وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.3 %إلى مستوى 1862.70 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 %عند مستوى 90.87.

محليا شهدت أسعار الذهب أمس الأثنين تراجعًا بقيمة 5 جنيهات، عقب استقرار سعري دام 3 أيام، ليباع عيار 24 بـ921 جنيهًا، وعيار 21 بـ805 جنيهات، وعيار 18 بـ690 جنيهًا، والجنيه الذهب بـ6 آلاف و447 جنيهًا.

وقال الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إنَّ التذبذب في أسعار الذهب عالميا يربك عمليات الشراء في السوق المحلي، مشيرًا إلى أن تراجع الأسعار سببه عمليات المضاربة التى يحدثها المستثمرون في الأسواق العالمية.

وأكّد أنَّ هبوط الأسعار يشجع زيادة الطلب الاستهلاكي للأفراد، فيما ينخفض الطلب الشرائي للصناديق المتداولة بالبورصة والبنوك المركزية العالمية.

وتابع أنَّ سوق الذهب سيظل مذبذبًا بين الارتفاع والانخفاض حتى النصف الثاني من شهر يناير المقبل، وبعدها تتضح الرؤى، إلا أنّ المعدن النفيس يتجه نحو مزيد من الخسائر حتى نهاية 2020، إذا عُززت الآمال بشأن لقاحات كورونا.

وبحسب نادي نجيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، فإنَّ الذهب لا يزال الملاذ الآمن خاصة وسط تزايد أعداد إصابات الموجة الثانية لفيروس كورونا.

واستكمل "نجيب"، أنَّ الذهب سريع المكسب لسهولة تداوله ومعرفة مصنعيته وأسعاره العالمية، وهو الأنسب للمصريين وعاداتهم وتقاليدهم خاصة لدى العائلات بمحافظات الصعيد.