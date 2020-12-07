7 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب في نهاية اليوم وعيار 24 بـ920 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الاثنين 7 ديسمبر، في أول أيام عمل البورصة العالمية، وتراوحت الزيادة بين 7- 5 جنيهات في الجرام الواحد، حيث ارتفع عيار 24 من 913 جنيها في المعاملات الصباحية، ليصبح 920 جنيه في نهاية اليوم بفارق 7 جنيهات، بينما عيار 18 وصل إلى 690 جنيها، بينما سجل في الصباح حوالي 685 جنيها، ليرتفع سعر الجرام في هذا العيار إلى 5 جنيهات.

وترصد "الوطن"، متوسط أسعار أعيرة الذهب التي وردت بنهاية التعاملات اليومية، بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعا خلال التعاملات المسائية، مقارنة بالأسعار التي وردت صباح اليوم، في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، استقرارا في نهاية اليوم، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 918 و920 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 803 و805 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 688 و690 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة، إلى 6 آلاف و440 جنيه.

وشهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب خلال الأيام الماضية، ما بين الارتفاع والانخفاض، نتيجة لما أحدثه ماراثون الانتخابات الأمريكية، من تغيير في الاقتصاد العالمي.

نصائح لشراء الذهب

ووجه رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة وصفي واصف، نصيحته للمهتمين بشراء الذهب بالتوجه لشراء السبائك الذهبية وتجنب شراء المشغولات إذا كان الغرض استثماري، لتجنب الخسارة في سعر المصنعية.

وقال إنّه من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب مجددًا، فبعد أن شهدت موجة من الارتفاع خلال الشهرين الماضيين، انخفضت الأسعار مره أخرى لتقترب من الأسعار الطبيعية.

وأشار رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إلى أنّ السعر العادل للذهب هو حساب قيمة استخراجه، إذ يمكن استخراج 6 جرامات من الذهب من طن من الرمال.