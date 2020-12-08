"لو مسافر تشتغل في البحرين".. اعرف مستندات التأشيرة والتكلفة المادية

يرغب الكثيرون في السفر إلى دول الخليج، ومن ضمنها البحرين الشقيقة، التي توفر فرص عمل للعمالة المصرية بصورة كبيرة، كما أنها شعب عربي يستقبل المصريين بكل ترحاب، ويريد البعض الحصول على تأشيرة عمل هناك، لكن يجب الانتباه أن هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في العامل.

وتستعرض "الوطن" شروط الحصول على تأشيرة عمل في البحرين للراغبين من العمالة، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة عمل بالبحرين

على الراغبين في العيش والعمل بشكل قانوني في مملكة البحرين تقديم طلبات الحصول على التأشيرات والتصاريح أدناه، وينصح أرباب العمل باتباع الإجراءات المطلوبة وتقديم المستندات اللازمة لهيئة تنظيم سوق العمل، قبل وصول موظفيهم وعائلاتهم إلى البلاد.

المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة عمل:

يتطلب من قبل هيئة تنظيم سوق العمل لإصدار تأشيرة العمل:

1- استمارة طلب التأشيرة.

2- جواز سفر الموظف.

3- صورة شخصية (مقاس صورة جواز السفر).

4- رسالة كفالة: من جهة العمل توضح فيها اسم صاحب العمل/ المؤسسة/ رقم السجل التجاري، ومهام الموظف والراتب ومدة العقد، واسم الموظف، وتاريخ الولادة والجنسية.

5- نسخة من عقد العمل.

6- شهادة صحية من عيادة مرخصة.

7- رسوم قدرها 100 دينار بحريني.

8- تصاريح الإقامة (تأشيرات الأسرة)، تقدم إلى هيئة تنظيم سوق العمل وتصدرها الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة عند تقديم المستندات التالية:

استمارة تقديم طلب

- صور من جوازات سفر الموظف وعائلته.

- رسالة كفالة.

- عقد عمل.

- شهادات صحية لأفراد الأسرة من عيادة مرخصة.

- رسوم قدرها 22 دينار بحريني عن كل طلب.

- البطاقة السكانية (بطاقة الهوية) - يقدم الطلب إلى الجهاز المركزي للمعلومات مع المستندات التالية:

- جواز سفر الموظف (أو الزوج).

- رسالة كفالة تشتمل على أسماء عائلة الموظف.

- شهادة الزواج (بالنسبة للزوج) وشهادات الميلاد (للأطفال).

- رسوم قدرها دينار بحريني واحد عن كل طلب