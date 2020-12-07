"الصحة": نتواصل مع شركات الأدوية و"الصحة العالمية" لحجز حصة مصر من لقاحات "كورونا"

قالت الدكتورة نهى عاصم، مساعد وزيرة الصحة للأبحاث، إن الدولة تضع ملف فيروس كورونا على قمة أولوياتها، والرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتوفير لقاحات كورونا لجميع فئات الشعب.

وأضافت نهى عاصم، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه يتم حالياً التواصل مع جميع الجهات، وشركات الأدوية بشكل مباشر لمعرفة النتائج التى تعلن حول اللقاحات التى تم الإعلان عن فاعليتها فى علاج فيروس كورونا، والتواصل مع منظمة الصحة العالمية للتأكيد على توفير حصة مصر من اللقاحات وهى 20% من عدد أفراد الشعب.

"نهى": الأولوية لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن

وأكدت مساعد وزير الصحة والسكان أن هناك فئات سيكون لها الأولوية فى الحصول على اللقاح، وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والفئة التى تتعرض لخطر الإصابة بالعدوى بشكل مباشر وهى الأطقم الطبية، مشيرة إلى أن الفيروس لم يحدث له تحور جينى وفقاً للدراسات والأبحاث التى تجرى عليه حتى هذه اللحظة، كما أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا توقعت حدوث موجة ثانية للفيروس والأعداد فى زيادة ومتوقعة، ويجب اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، لأن متعافى كورونا يصيب غيره قبل مرحلة التعافى، لذلك على الجميع أن يكونوا على حذر.

من جانبه قال الدكتور عبدالهادى مصباح، أستاذ المناعة، إن فيروس كورونا كباقى الأمراض التنفسية لا بد له من التطعيم والتحصين كل عام وفقاً للمعلومات التى نمتلكها عنه حتى الآن.

وتابع «مصباح» فى تصريحات لـ«الوطن»، أن فيروس كورونا سيبقى موجوداً معنا لفترة ويجب اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحماية ضده، مؤكداً أن الأشخاص المتعافين من الفيروس لن يحصلوا على لقاح ضد الفيروس لتكوين أجسام مضادة ضده، ولكن قد يحتاج بعضهم لأخذ اللقاح إذا كانت مناعتهم ضعيفة.

وأكد استشارى الوبائيات أنه لا أحد يستطيع أن يجزم أن الفيروس سيظل مستمراً أو يختفى، حتى الآن لم نجد له لقاحاً كيف يمكن أن نعرف «إذا كان هيمشى أو هيفضل»، مضيفاً: «عندما يتوافر اللقاح سيتم التطعيم ضد الفيروس كل عام، لأنه من الأمراض التنفسية التى تنتشر وتنشط فى الشتاء، ونتوقع ارتفاع أعداد مصابى كورونا الفترة المقبلة، لذا على الجميع أخذ الحيطة لعدم حدوث انتكاسة وضغط على المستشفيات».

إصابة 4 نواب في الفيوم بالفيروس القاتل

من ناحية أخرى خضع 5 نواب فى محافظة الفيوم للعزل، سواء فى منازلهم أو فى المستشفيات، نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، وطالبوا مخالطيهم بالخضوع للفحص للتأكد من عدم انتقال عدوى فيروس «كورونا» إليهم.

وأصيب 4 من أعضاء مجلس النواب بالفيروس، إضافة إلى عضو بمجلس الشيوخ ونجله، وقال مصدر طبى لـ«الوطن»، إن المصابين هم الدكتورة ميرفت عبدالعظيم، عضو مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية عن مقعد المرأة، وكامل فيصل موسى عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا عن حزب «مستقبل وطن»، وعبدالقادر الجارحى عضو مجلس الشيوخ عن الدائرة الرابعة ومقرها مركزا أبشواى ويوسف الصديق وأمين عام حزب «مستقبل وطن» بالفيوم بالإضافة إلى إصابة نجله.

وأكد المصدر إصابة النائب منجود الهوارى بالفيروس، موضحاً أن «الجارحى» و«نجله» و«فيصل» والدكتورة ميرفت أعراضهم بسيطة ويخضعون للعزل المنزلى، بينما تدهورت حالة النائب والمرشح السابق منجود الهوارى وتم إخضاعه للعزل فى أحد المستشفيات بالقاهرة.

وقالت الدكتورة ميرفت عبدالعظيم، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن حالتها الصحية جيدة جداً، وظهرت عليها أعراض بسيطة وعندما ظهرت إيجابية المسحة خضعت للعزل بالمنزل وتعافت تماماً.

وقال النائب منجود الهوارى، الذى تم استبعاده من جولة الإعادة بقرار من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إن حالته الصحية غير مستقرة وأنه يخضع للعزل فى أحد المستشفيات بالقاهرة، مُطالباً مخالطيه بالخضوع لعمل مسحة للتأكد من إصابتهم بالفيروس من عدمه.

إخضاع مدير عناية "صدر المحلة" وزوجته للعزل الصحي

من جهة أخرى، أعلنت مديرية الصحة فى محافظة الغربية، أمس، إصابة الدكتور أشرف حامد استشارى الأمراض الصدرية ومدير العناية المركزة بمستشفى صدر المحلة وزوجته، بفيروس كورونا، وإخضاعهما للعزل داخل الحجر الصحى بالمستشفى. وقال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، إنه كلف الدكتور محمد حيدر مدير مستشفى الصدر بالمحلة بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للطبيب وزوجته المذكورين ووضعهما تحت الملاحظة العلاجية الكاملة.

وقالت مصادر طبية داخل الإدارة الصحية إن الطبيب وزوجته ظهرت عليهما بعض الأعراض متمثلة فى ارتفاع فى درجات الحرارة، وتم تشخيصها أولاً بالأشعة المقطعية وعقب تزايد الأعراض تم إجراء مسحة لهما، وتأكدت الإصابة بالفيروس، وتم نقلهما إلى العزل الصحى.

وفى كفر الشيخ، أعلن الدكتور عمرو أبوسمرة، نقيب أطباء كفر الشيخ، وفاة الدكتور مجدى موافى، استشارى الجراحة بمستشفى العبور للتأمين الصحى بالمحافظة، متأثراً بفيروس كورونا.

ونشر نقيب الأطباء رسالة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، ناشد فيها المحافظ، تخصيص 4 مستشفيات فقط على مستوى المحافظة لتكون لعزل المصابين بكورونا.