الذهب يرتفع 4 جنيهات.. وصعود خلال الشهرين المقبلين بسبب "زواج الهنود"

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا بقيمة 4 جنيهات، عقب تراجع أمس، ليباع عيار 24 بـ943 جنيهًا مقابل 939 جنيهًا، وعيار 21 بـ825 جنيهًا، وعيار 18 بـ707 جنيهات، والجنيه الذهب بـ6 آلاف و607 جنيهات.

وقال الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إنَّ التذبذب في أسعار الذهب عالميا يربك عمليات الشراء في السوق المحلي، مشيرًا إلى أنَّ الارتفاع بسبب ارتفاع سعر الأوقية وعمليات الشراء الكبيرة في الأسواق العالمية.

وأكّد أنَّ ارتفاع الأسعار خلال الشهرين المقبلين سيكون بسبب ارتفاع حالات الزواج في الهند، حيث تمثل الهند 13% من حجم الطلب عالميًا على الذهب، فبمقدور الاحتفالات والأمطار الموسمية في الهند أنَّ تحرك الأسعار العالمية.

وحسب تقديرات المجلس العالمي للذهب، تمتلك الهند نحو 22.000 طن ملكية خاصة، منها 12.000 طن مودعة في المعابد الهندية الغنية، تتعدى قيمتها التريليون دولار حسب سعر الذهب اليوم.

وتابع رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، أنَّ سوق الذهب سيظل مذبذبًا بين الارتفاع والانخفاض حتى النصف الثاني من شهر يناير المقبل، وبعدها تتضح الرؤى، إلا أنّ المعدن النفيس يتجه نحو مزيد من الخسائر حتى نهاية 2020، إذا عُززت الآمال بشأن لقاحات كورونا.

وبحسب نادي نجيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، فإنَّ الذهب لا يزال الملاذ الآمن، خاصة وسط تزايد أعداد إصابات الموجة الثانية لفيروس كورونا.

واستكمل "نجيب"، أنَّ الذهب سريع المكسب لسهولة تداوله ومعرفة مصنعيته وأسعاره العالمية، وهو الأنسب للمصريين وعاداتهم وتقاليدهم خاصة لدى العائلات بمحافظات الصعيد.