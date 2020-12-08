"توفر 50%".. تركيب 4500 قطعة موفرة للمياه بدور العبادة بسوهاج

أعلن اللواء المهندس محمد بدري، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن تركيب 4637 قطعة موفرة للمياه بالمساجد الأهلية والكنائس، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة من خلال تركيب القطع الموفرة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، في تصريح له اليوم، أن الشركة وقّعت بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان حيث تقوم وزارة التنمية المحلية بتوريد القطع الموفرة وتقوم وزارة الاسكان من خلال شركات المياه بالتركيب بالأماكن المستهدفة.

وأشار "البدري" إلى أن القطع الموفرة تساهم في ترشيد استهلاك المياه بنسبة تتراوح ما بين 40% إلى 50% وجرى اختيار دور العبادة بسبب كثرة استخدام المياه بها وأن تلك القطع توفر كمية كبيرة من المياه المهدرة.

يذكر أن رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أعلن أن المشاركة المجتمعية نجحت فى توصيل 1098 وصلة مياه شرب و750 وصلة صرف صحى للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة سوهاج خلال العام 2019/2020 وذلك من خلال 34 جمعية خيرية وأهلية.

من جهة أخرى، تكثف الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحمام فى مطروح جهودها فى أعمال الرش لتطهير الشوارع والميادين على مدار الساعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، فى ظل الإجراءات الإحترازية التى تتخذها المحافظة.

وتشهد مراكز ومدن محافظة مطروح الثمانية، اليوم، حملات مكثفة للنظافة ورفع تراكمات القمامة، من خلال الدفع بفرق النظافة بمجالس المدن، تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين مع تكثيف جهود التطهير والتعقيم وإتخاذ جميع الإجراءات الوقائية حرصا على سلامة وصحة المواطنين ومنع إنتشار فيروس كورونا.

ويواصل مجلس مدينة مرسى مطروح برئاسة رضا جاب الله رئيس المركز جهوده فى أعمال النظافة بالأحياء الـ 6 والقرى التابعة للمركز ورفع التراكمات والقمامة وإستكمال أعمال التشجير وتقليم الأشجار وتنظيفها، بنطاق المدينة.

ونفذ مجلس مدينة سيوة برئاسة العميد عصام عبد الغنى رئيس المركز حملة للنظافة والتجميل بنطاق المركز شملت منطقة رمل الحدادين والشاليهات، ووسط ومدخل المدينة ومتابعة أعمال تمهيد الطرق الرئيسية والفرعية بذات المناطق بالإضافة إلى إستكمال إدارة الإنارة العامة بمجلس المدينة أعمال صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة بقرية أغورمي بمركز ومدينة سيوة، وذلك تحت إشراف محمد بكر يوسف نائب رئيس المركز وأحمد علي باغي سكرتير المركز.

وتابع المهندس مسعد عبد الهادي الشحات رئيس مركز العلمين أعمال الرش والتطهير بمحيط جميع الجهات الحكومية والشوارع والارصفة والمباني والمنشآت بنطاق حيث تم رش وتطهير محيط مستشفي العلمين النموذجي، فيما دفع اللواء هانى يوسف رئيس مجلس مدينة النجيلة بفريق عمل النظافة ورفع القمامة وإزالة التراكمات من أمام الوحده الصحيه بقرية المثاني ومدرسة الزاوية الإبتدائية والطريق الدولى ومركز الشباب بالقرية.