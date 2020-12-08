الأرصاد: طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ يكون طقس اليوم دافء على القاهرة والوجه البحري، مع رياح معتدلة، وفقما عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية منة الشرقاوي، المذاع عبر فضائية القناة الأولى.

وذكرت هيئة الأرصاد، أنّ الطقس سيكون مائل للدفء على السواحل الشمالية ودافء على السواحل الشرقية وشمال الصعيد مع وجود رياح معتدلة، وسيكون الجو مائل للحرارة على جنوب سيناء، وحار على جنوب الصعيد مع وجود رياح معتدلة، بالإضافة لوجود أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق من الإسكندرية، دمياط، السلوم، مطروح، رفح، بورسعيد، والعريش.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة، في بعض مدن ومحافظات الجمهورية:

- القاهرة: العظمى 24 والصغرى 14.

- الإسكندرية: العظمى 22 والصغرى 13.

- مرسى مطروح: العظمى 19 والصغرى 12.

- بورسعيد: العظمى 23 والصغرى 14.

- دمياط: العظمى 23 والصغرى 14.

- الإسماعيلية: العظمى 24 والصغرى 13.

- السويس: العظمى 24 والصغرى 13.

- العريش: العظمى 24 والصغرى 12.

- طابا: العظمى 24 والصغرى 14.

- سانت كاترين: العظمى 19 والصغرى 5.

- شرم الشيخ: العظمى 27 والصغرى 15.

- الغردقة: العظمى 27 والصغرى 15.

- الفيوم: العظمى 24 والصغرى 11.

- بني سويف: العظمى 24 والصغرى 10.

- المنيا: العظمى 24 والصغرى 9.

- أسيوط: العظمى 25 والصغرى 9.

- سوهاج: العظمى 28 والصغرى 10.

- قنا: العظمى 28 والصغرى 11.

- الأقصر: العظمى 30 والصغرى 11.

- أسوان: العظمى 30 والصغرى 11.

-الوادي الجديد: العظمى 29 والصغرى 9.

- حلايب: العظمى 27 والصغرى 19.