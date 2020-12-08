إقبال كثيف من الناخبين على لجان مصر الجديدة في ثاني أيام "إعادة النواب"

شهدت لجان مصر الجديدة ومدينة نصر، إقبالا كبيرا من المواطنين، في ثاني أيام إعادة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية، خاصة من الشباب.

وحجز الشباب وكبار السن أماكنهم أمام لجان الجامعة العمالية بمدينة نصر، ومدرستي الخلفاء الراشدين وقومية الأهرام بمصر الجديدة، منذ الساعة التاسعة صباحا.

وحرصت اللجان الانتخابية في الدائرة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات ومرور الناخبين عبر بوابات التعقيم.

ويتنافس بجولة الإعادة في دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة على مقعد واحد للفردي، عمرو السنباطي، مرشح حزب مستقبل وطن، وسمر فرج فودة، المرشحة المستقلة.

بينما في الجولة الأولى حصد المقعدين المخصصين للدائرة مرشح مستقبل وطن محمد مصطفى السلاب، والمستقل طارق شكري.

وانطلقت جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، أمس، في 13 محافظة، هي: "القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، ودمياط، والشرقية، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال وجنوب سيناء"؛ إذ يتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعد، ومن المقرر إعلان النتيجة النهائية يوم 14 ديسمبر الجاري.