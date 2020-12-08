أثناء توجههم لشراء الشبكة.. مصرع عريس وحماته وشقيقته في حادث بالمنصورة

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرين، اليوم، في حادث تصادم أتوبيس خاص، بسيارة ملاكي علي الطريق الدائري بمدينة المنصورة، وجرى نقل المصابين للمستشفى والتحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس خاص وسيارة ملاكي على طريق المنصورة الدائري أمام أكاديمية السلاب الخاصة.

انتقلت قوات الشرطة و 10 سيارات إسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 14 شخصا من أسرتين بقرية "نقيطة" كانوا يستقلون الأتوبيس، فى طريقهم لشراء شبكة العروسين، وتوفي ثلاثة من بينهم بعد نقلهم للمستشفى.

وباشر ضباط مباحث مركز المنصورة، عملية نقل المصابين إلي مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم، وبالفحص تبين تصادم سيارتين الأتوبيس رقم "1528 دق ا " بقيادة محمد السيد أحمد بسيارة ملاكي 128 رقم "6327 دج ا " .

وأكد شهود عيان أن الأتوبيس اصطدم بسيارة ملاكي، بسبب السرعة والتعدي الخاطئ مما تسبب في انقلاب الأتوبيس على جانبه، وانتقلت الأجهزة التنفيذية بقيادة هاني سليمان، رئيس مركز ومدينة المنصورة، إلي مكان الحادث لرفع آثاره من الطريق، وتحرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة.

وقال الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن الحادث أسفر عن وفاة حماة العريس وتدعي سها على محمد على، 43 عامًا، من قرية نقيطة ووصلت المستشفى جثة هامدة، ثم توفيت شقيقة العريس وتدعى ليلي إبراهيم فتحي، 24 سنة، متأثرة بنزيف فى المخ، وبعد ساعات توفي العريس فتحي إبراهيم فتحي، 24 عامًا.

وأضاف مكي، في تصريح صحفي، أنه جري احتجاز كل من العروسة آلاء شريف عبد العاطي 18 عامًا، مصابة باشتباه كسر في عظام الساق اليسرى وعظام الوجه واشتباه نزيف داخلي، والسيد السيد احمد السعيد 38 سنه، سائق الأتوبيس، من سندوب، مصاب بكسر فى الفقرات، بالإضافة للطفل مصطفي محمد فوزي، 15 شهرا، اشتباه بخلع في عظمه الفخذ والورك وحالته مستقرة.