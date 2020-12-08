باقي من الزمن 22 يوما.. الموعد السنوي للوظائف الحكومية

22 يومًا فقط تفصل الحكومة عن أول مسابقة توظيف بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية، إذ حدد القانون المطبق منذ عام 2016 حالات التعيين في الوظائف الحكومية، وخص شهري يناير ويونيو من كل عام لطرح مسابقات التوظيف الحكومية.

وقبل أيام من بدء العام الجديد، تستعد قطاعات حكومية لطلب حاجتها من الموظفين، والذي حدده القانون بخطوات واضحة، تبدأ بالإعلان ثم عقد المسابقات والاختبارات، ثم إعلان الفائزين بالتوظيف.

حالة الترقب المستمرة بين الشباب للوظائف الحكومية، تجعلهم في بحث دائم علي صفحات الوزارات والمواقع الحكومية، أملًا في إيجاد اعلان أو تنوية عن فتح باب التوظيف في إحدى المؤسسات الحكومية، لكن قانون الخدمة المدنية وضع حدًا وموعدًا وإجراءات محددة وثابتة لفتح باب التعيين طالما لا يوجد ضرورة مُلحة لشغل وظيفة معينة.

وشرح النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وأمين عام اتحاد عمال مصر، خطوات الإعلان عن الوظائف الحكومية في يناير، طبقًا لقانون الخدمة المدنية، إذ يبدأ الإعلان عن الوظائف عبر بوابة الحكومة المصرية، ويجب أن يشمل الإعلان شروط وإجراءات التعيين في الوظائف المتاحة، محددًا المدي الزمني لإجراء الاختبارات والتقديم وإعلان النتيجة، مؤكّدًا أنَّ القانون لم يجبر الحكومة على إجراء تعيينات في يناير ويونيو من كل عام، وترك الأمر خاضعًا لاحتياجات الحكومة للتوظيف.

وأضاف "وهب الله"، في تصريحات لـ"الوطن"، أنَّ القانون ألزم أن يكون التعيين والتوظيف من خلال امتحان وعلي أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة، كما كان يحدث في أوقات سابقة، موضحًا أنَّ الإعلان عن الوظائف يكون بناء علي مدى احتياجات الجهاز الإداري بالدولة، مطالبًا في الوقت نفسه الشباب بعدم انتظار الوظيفة الحكومية "لو جت خير.. مجتش تبقي جاهز ومؤهل للعمل في القطاع الخاص وفرصه الكثيرة المتاحة عبر مواقع التوظيف".

ونظمت المادة 12 من قانون الخدمة المدنية، إجراءات التعيين بالوظائف الحكومية، حيث نصت على: يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين. وفي جميع الأحوال يُشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.

ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في المرتبة ذاتها، فالأعلى مؤهلًا، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سناً.

اللائحة التنفيذية تحدد قواعد الإعلان عن الوظائف

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة على أن يكون الإعلان خلال شهري يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة، على أن تعلن النتيجة على الموقع الإلكتروني المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.