استنفار وإجراءات مشددة بكنائس ومطرانيات المنيا لمواجهة كورونا

أعلنت المطرانيات والكنائس الأرثوذكسية في المنيا، عن إتخاذ عدة إجراءات جديدة لمواجهة جائحة كورونا، نظرا لإرتفاع حالات الإصابة والوفيات بالفيروس في مصر وحول العالم طبقا لإحصائيات وزارة الصحة المصرية، وبناءا علي توجيهات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بشأن إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية.

واجتمع الأباء الكهنة ووكلاء مطرانية ملوي وأنصنا والأشمونين، والمجلس الأكليريكي ولجنة المصالحات، اليوم، وقرروا استمرار حضور القداسات بنسبة 25% من سعة الكنيسة، بالحجز المسبق حسب الطريقة التي تحددها كل كنيسة، واستمرار حضور الخدمة بمدارس التربية الكنسية حتي المرحلة الثانوية بنسب 25%، حسب ظروف كل كنيسة مع تعليق باقي الاجتماعات.

ويتم تعليق سهرات شهر كيهك هذا العام علي أن تصلي التسبيحة يوميا من الساعة السادسة حتي التاسعة مساءا، بنسبة حضور 25%، ويمكن أن تذاع "أون لاين".

ويتم ممارسة المعمودية بحضور 4 من أسرة المتعمد، وتقتصر صلاة الجنازات علي حضور 10 أفراد فقط من أسرة وعائلة المتوفي، ويقتصر استقبال العزاء علي وسائل الاتصال فقط دون فتح قاعات أو إقامة سرادقات.

ويلتزم الآباء بعدم صلاة الثالث وصلاة الحميم أو أي صلوات طقسية أخري أو التناول في المنازل خلال هذه الفتره، ويتم الافتقاد عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والتليفونات من قبل الكهنة والخدام، وتستمر خدمة مدارس الأحد الصباحية والتنمية ومحو الأمية بعدد محدود مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.