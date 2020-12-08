"صحة الغربية" تعقد اجتماعا لدعم برنامج "1000 يوم صحة" للمرأة والطفل

استقبل الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، الدكتورة هناء سرور، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة والسكان، اليوم، والوفد المرافق لها، لاستعراض الموقف الصحي وسير العمل بالمبادرات الرئاسية والحملات القومية بالمحافظة ومتابعه آخر تطورات برنامج 1000يوم لدعم صحة المرأة والطفل الذي يطبق بالمحافظة منذ 2019 بالشراكة مع منظمة اليونسيف تحت رعايه الدكتورة هاله زايد، وزير الصحة.

وقالت الدكتورة "هناء" إن الزيارة تهدف إلى تحسين الآداء الإشرافي وتحسين مستوى الخدمة الطبية، والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، وتم اختيار محافظة الغربية لتكون واحده من بين 5 محافظات لتطبيق برنامج لتحسين الرعاية الأولية الذي تم تطبيقه علي ثلاث إدارات تابعة لمديرية الصحة ويهدف إلى تحسين صحة الأمهات والأطفال فى مصر عن طريق تيسير دعم وتشجيع الممارسات المثلى لتغذية الرضع لتكامل أجزاء برامج الصحة الإنجابية وصحة الطفل.

كما أشاد الدكتور سمير الدميري، مدير المكتب الفني لقطاع الرعاية الأولية بالجهد المبذول لدفع مؤشرات المحافظة والارتقاء بصحة الأم والطفل ودور رعاية الامومة والطفولة لدفع معدلات الآداء، وتقدم بالشكر للدكتوره أميرة عامر، الاستشاري الميداني لمنظمه اليوسيڤ والدكتور ماجده أبو راية مدير إدارة الأمومة والطفولة بالمديرية على الدور الذي تقوم به لمساندتها فريق العمل ودفع عجله النجاح للامام .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمركز طبي سعيد وبحضور وفد اليونسيڤ بقيادة الدكتور معتز صالح مدير برنامج التغذيه باليونسيڤ، والذي قام بشرح وتوضيح ماهو برنامج 1000يوم، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف الى عدة محاور، منها رعاية وتوفير خدمات الأم الحامل طوال فترة الحمل من الفحص الطبى والمعملى وعلاج حالات الأنيميا، والتعرف على حالات الحمل الخطر وتقديم الرعاية المناسبة لكل حالة وذلك بحضور ووفد من قطاع الرعاية الدكتور مها نبيل والدكتوره سهيله ومديري الإدارات المعنية بالمديرية .

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية يرافقه الدكتوره هيام أبو حمر مدير إدارة الطب العلاجي ، مستشفي زفتي التخصصي ومكتب صحة أول طنطا، للاطمئنان علي سير الأعمال في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد وكيل وزارة الصحة علي تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بتوفير أقصى درجات الحماية للفريق الطبي لكونه خط الدفاع الأول في المواجهة، كما اطمأن علي توافر المستلزمات الطبية وأدوات الوقاية الشخصية، وكذلك أعمال التعقيم المستمرة.