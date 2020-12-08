المحافظ: مدن جديدة ومشروعات تنموية بشمال سيناء

أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن تفاصيل المشروعات التنموية المقرر تنفيذها خلال الأشهر المقبلة، خلال لقائه بالصحفيين، اليوم، على هامش مشاركته في العملية الانتخابية بمدرسة أحمد عرابى بوسط العريش.

وأوضح المحافظ أن خطة استصلاح وزارعة 231 ألف فدان تتضمن إنشاء 3 مدن بمراكزها لتصبح مدن ومراكز وسط سيناء 5 مدن ومراكز إلى جانب 4 مدن ومراكز بشمال سيناء تتضمن أيضا بيوت ريفية تماثل الطبيعة البدوية فى المكان.

وعن مصادر المياه لتلك المناطق والأراضى الزراعية قال المحافظ، إن محطة المعالجة ببحر البقر، ستكون مصدرا للمياه مضيفا أن مياه المحطة تكفي لزراعة 450 ألف فدان، وما تم دراسته بمعرفة وزارة الرى والموارد المائية 231 ألف فدان، كما حدث بمناطق جنوب بالوظة وبئر العبد.

وأعلن إنشاء 32 تجمعا و3 مراكز مدن جديدة فى وسط سيناء، لافتا إلى أن خطة التعمير هذه سوف تكون بجميع مناطق المحافظة سواء بمناطق وسط سيناء أو الشيخ زويد ورفح والتجمعات السكنية الآخرى، فضلا عن عملية أعمار جديدة فى مدينة الشيخ زويد وإنشاء طرق بتكلفة 6 ملايين جنيه بوسط المدينة وخزان مائى بساحة سوق الثلاثاء لتجميع مياه الأمطار والإستفادة منها فى عملية الزراعة.