محافظ شمال سيناء يتفقد لجان الانتخابات بمدينة العريش

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، لجان جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب، اليوم، واطمأن على حسن سير العمل بعدد من لجان مدينة العريش في مدارس التجارية الثانوية بنين وأحمد عبد العزيز الابتدائية والشهيدة بسمة سعيد راشد الإعدادية بنات.

وأصدر المحافظ توجيهاته بتوفير كل الخدمات وتيسير الإجراءات أمام الناخبين، مشيرًا إلي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وتعقيم اللجان قبل الانتخابات وتوقيع الكشف على المواطنين من خلال الكواشف الحرارية.

وأشار المحافظ إلي قيام غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام محافظة شمال سيناء بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن بمتابعة سير وانتظام لجان الانتخابات، مؤكدا علي عدم تلقي الغرفة اي إخطارات أو شكاوى تؤثر علي سير العملية الانتخابية.

وقال المحافظ إن جولة الإعادة ستشهد نسبة حضور أعلي من الجولة الأولي، حيث أن محافظة شمال سيناء كانت من المحافظات ذات نسبة الحضور الكبيرة بالجولة الأولي، مشيرًا إلى أن الكثافة في الساعات الصباحية قليلة كما هو معروف، وأن الإقبال على اللجان سيزداد نهاية اليوم بعد خروج الموظفين من العمل.

ولفت إلى أن الجهاز التنفيذي بشمال سيناء علي الحياد وعلي مسافة واحدة من المرشحين الأربعة قي جولة الإعادة، وأن الفائز سيتم تهنئته، فهم جميعًا أبناء شمال سيناء.

وتضم شمال سيناء لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، بعدد 83 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا، كما تضم المحافظة دائرتين مخصص لهما مقعدين فرديين يتنافس عليهما 4 مرشحين بواقع مرشحين في كلا دائرة، بعد وصولهما لجولة الإعادة من بين 31 مرشحًا بالجولة الأولي.