محافظ شمال سيناء: تشغيل ميناء العريش القديم تدريجيا

أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه تم تشغيل ميناء العريش القديم بشكل تدريجي بعد الانتهاء من أعمال تطوير الميناء الجديد المجاور له.

وأوضح فى لقاءه بالصحفيين على هامش تفقده لجان الانتخابات اليوم الاثنين، أن الميناء تم تشغيله وأصبح جاهزا لاستقبال وتصدير الشحنات عبر خطوط النقل البحرى وهى شحنات الملح وغيرها الخاصة بمنطقة سبيكة .

وأضاف المحافظ، أن شحنات الملح بدأت تتوافد على ميناء العريش بعد توقف عدة سنوات للتطوير.

وطالب المحافظ المواطنين عدم سبق الأحداث موضحا أن هناك عمليات تطوير لميناء العريش بشكل آخر كما يشمل عملية تطوير البوغاز بحيرة البردويل.

وأوضح محافظ شمال سيناء أن هناك عملية تجديد لطريق العريش الساحلي وطريق أسيوط والدائري بما سوف يخدم عملية التطوير والإنشاءات التى سوف تشهدها المنطقة، بالتزامن مع عمليات التطوير فى رفح والشيخ زويد بشكل مماثل.

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أن ملامح مشروع تطوير الميناء الجديدة مدتها 4 سنوات، مرحلة أولى مدتها سنتين، ثم مرحلة ثانية مدتها عامين آخرين.

واختتم المحافظ : أن أعمال تطوير الميناء تقوم بها الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وميناء العريش أحد مكونات مشروع شرق التفريعة الذى يولي اهتمام القيادات السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.