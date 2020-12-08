رئيس جامعة الإسكندرية: نستهدف مستقبل مهني أفضل لخريجي الجامعة 

شارك الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، في حلقة نقاشية ومائدة مستديرة نظمتها المراكز الجامعية للتطوير المهني بجامعة الإسكندرية، اليوم، مع رواد الأعمال بالمحافظة للوقوف على تأثير جائحة كورونا على سوق العمل والتغيرات التي حدثت في مجال التوظيف فيما يخص خريجي الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد عبد العظيم، القائم بأعمال عميد كلية التجارة، و مها فخرى، المدير التنفيذى لمشروع مراكز التطوير المهنى بالجامعة الأمريكية، وهانم الشناوى، مدير مشروع المركز الجامعي بالجامعة الأمريكية، ولفيف من رؤساء مجالس الشركات ورجال الصناعة والمجتمع المدني.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، حرصه علي التواجد في هذا الحدث الهام، لاسيما أن رؤية جامعة الإسكندرية تستهدف تغيير النمط السائد وتخريج طالب ذو تنافسية عالمية تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي والإقليمي.

ولفت "قنصوة" إلى أن المراكز الجامعية للتطوير المهني بجامعة الإسكندرية تعمل على تزويد طلاب الجامعة بالمهارات الإدارة المهنية والمهارات الشخصية التي ستساعد في تسهيل انتقالهم إلى سوق العمل الذي أصبح يتسم بالتطور المستمر، من خلال عقد الشراكة مع الجامعات الدولية ومنظمات العمل الدولية، بشكل يسهم في تحديد متطلبات أسواق العمل المحلية، مشيرا إلى أن الجامعة حريصة علي ربط البحث العلمي بالصناعة لرسم مستقبل مهني أفضل لخريجي الجامعة.

وأكد أن تلك المراكز تمثل إضافة كبيرة مع قطاعات الأعمال في الإسكندرية، بشكل يضمن تخريج كوادر على مستوي عال من الكفاءة ومسلحين بأحدث التطورات التي تطبقها الصناعة ومجتمع الأعمال، اتساقا مع رؤية مصر 2030.

وأوضح أن جائحة كورونا أحدثت تغيرات في سوق العمل وحولت مسار التوظيف حول العالم، مشيرا إلى ضرورة مواكبة كل ماهو جديد لتخطي تلك التحديات، لافاًا إلى أن مصر نجحت بشكل كبير في تخطي أزمة جائحة كورونا وهذا يظهر جليا في صمود الاقتصاد المصري وانعكس على معدلات النمو.

ولفت الدكتور سعيد علام، إلى أن إنشاء مراكز التطوير المهني بالجامعة بدأ منذ عامين، مؤكدا أن مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني تسعي لسد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة، فضلا عن دراسة متطلبات سوق العمل وتنمية مهارات الطلاب وتنمية وبناء الشخصية للطالب، ومساعدة الطلاب في العثور على فرص عمل من خلال ملتقيات التوظيف وخلق فرص أخرى من خلال التدريب على ريادة الأعمال.

وأشار الدكتور محمد عبد العظيم، إلى أن عقد تلك المائدة المستديرة مع رواد واصحاب الأعمال بالإسكندرية للتعرف على آرائهم بشأن مدى توافر فرص عمل لائقة للخريجين الجدد بالمحافظة وفي القطاعات المختلفة، ومعرفة الممارسات الحالية لأصحاب الأعمال عند توظيف الخريجين الجدد وتأثير جائحة كورونا على تلك الممارسات، ومعرفة مدى رضا أصحاب الأعمال عن مهارات الخريجين الجدد أو معرفة أراء أصحاب الأعمال في المهارات المطلوبة من الخريجين، فضلا عن معرفة مقترحات أصحاب الأعمال من أجل تعزيز الثقة في خريجي جامعة الإسكندرية.

وأكدت مها فخري أن المراكز الجامعية للتطوير المهني تساعد الطلاب علي خلق فرص عمل وتنمية المهارات الشخصية لهم في إطار التعاون الكبير بين الجامعة الأمريكية وجامعة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني الذي تدعمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتتفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة يعقد هذه اللقاءات بصورة دورية منذ عام 2019 في الجامعات المختلفة لربط الجامعات لمتطلبات وتطورات سوق العمل.