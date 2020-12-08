وزير التعليم: 20 طالبا حد أقصى داخل لجنة الامتحانات للوقاية من كورونا

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعدادات النهائية لبدء امتحانات الترم الأول لصفوف النقل، بمختلف الصفوف الدراسية، المنتظر أن تبدأ في 23 يناير المقبل، من حيث تجهيز اللجان، وتوفير البوابات الإلكترونية المعقمة لتركيبها على أبواب اللجان، للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى تجهيز أجهزة حرارية لقياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بالدخول، وسيكون هناك 20 طالبا كحد أقصى داخل كل لجنة؛ للحد من انتشار الفيروس.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول تنطلق في 23 يناير المقبل، مشيرا إلى أن العام الدراسي الجديد يسير بصورة منتظمة، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي، مؤكدا أن امتحانات الترم الأول ستعقد في مواعيدها المحددة ولا يوجد أي نية لترحيل مواعيد الامتحانات، بسبب فيروس كورونا.

وأضاف "شوقي"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الوزارة وفرت منذ بدء العام الدراسي الجديد قنوات تعليمية للطلاب من "4 ابتدائي" حتى "3 إعدادي"، أما صفوف النقل في المرحلة الثانوية وفر محتوى رقميا لهم على بنك المعرفة ومنصة التعلم، لافتا إلى أن هناك ضوابط وإجراءات ستراعى خلال عقد الامتحانات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالترم الأول، منوها إلى أنه سينبه على المديريات والمدارس بضرورة مراعاة التباعد بين الطلاب داخل لجان الامتحانات، بحيث لا يزيد عدد الطلاب فى كل فصل كلجنة فرعية عن 20 طالبا فقط.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن جميع مدارس الجمهورية تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية والمقاعد الخشبية، وتحقيق التباعد الإجتماعى بين الطلاب داخل الفصول وفي أثناء طابور الصباح، وتطهير دورات المياه، لحماية التلاميذ من فيروس كورونا، منوها إلى أن العمل داخل وزارة التربية والتعليم على قدم وساق لإنجاح العام الدراسي الجديد 2020/2021.

وشدد الدكتور طارق شوقي على أن الوضع الصحي في المدارس مستقر تماما، ولا يوجد ما يعيق سير الدراسة بالمدارس، موضحا أن مجموعات التقوية تشهد إقبالا كبيرا من قبل الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، بعد إغلاق العديد من مراكز الدروس الخصوصية.