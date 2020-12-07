تحذير من "الصحة": سنصل لـ"ألف" إصابة يوميا.. ارتدوا الكمامة

كشفت مصادر مسؤولة باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، عن زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا خلال شهري ديسمبر ويناير.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن أعداد مصابي فيروس كورونا ستتجاوز الـ"ألف" إصابة يوميا، مشيرا إلى تراخي المواطنين في اتباع الإجراءات الاحترازية رغم التحذيرات "احنا زهقنا نحذر الناس، من فضلكم الكمامات هي الحل للوقاية من الفيروس، احنا حتى لو وفرنا اللقاح مش هنوصل لصفر إصابات طول مافيش إجراءات احترازية"

وأضافت المصادر أن اللجنة العلمية ستحسم مصير التعاقد مع لقاحات كوورنا خلال الأسبوع المقبل، في اجتماع لرؤية كل النتائج المعلنة عن جميع اللقاحات، التي وصلت إلى المراحل النهائية.

وأشارت المصادر إلى أن اللقاح الصيني، الذي تم المشاركة في التجارب السريرية من خلال 3 آلاف مبحوث نتائجه مبشرة.

وأكدت المصادر أنه في حال ارتفاع معدلات الوفاة من الفيروس، ليس بسبب أي شي سوى تأخر وصول الحالة للمستشفى أو طلبها الرعاية، لافتة إلى أن الفريق الطبي في مصر اكتسب مهارة عالية من الموجة الأولى، وبدأ في التعامل مع الحالات بهدوء، وعدم ارتباك أو خوف.

وعن الأحاديث التي انتشرت عن عدم قبول بعض المستشفيات الخاصة بعض حالات إصابة فيروس كورونا، شددت المصادر، على أنه في هذه الحالة يرجى الاتصال بوزارة الصحة وتقديم الشكوي فهناك بروتوكولات تنص علي التعاون مع الطرفين نحن في وباء عالمي وحياة اي مواطن ليست لعبة وفي المقام الأول.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 177 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 103501 حالة حتى اليوم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف