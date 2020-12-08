مسنان يصطحبان حفيديهما أثناء التصويت بكفر الشيخ: "بنعلمهم الانتماء ونفرحهم"

حرص زوجان مسنان على الإدلاء بصوتيهما في إحدى لجان محافظة كفر الشيخ، واصطحبا حفيديهما اللذان حرصا على وضع ورقتا الإقتراع في الصندوق المخصص لها عقب استئذان رئيسا اللجنيتن، في خطوة تؤكد حرصهما على تعليم حفيديهما الانتماء.

"خدنا أحفادنا معانا للجنة، وكانوا مبسوطين جدا إنهم علموا على المرشحين ووضعوا الورق في الصندوق، إحنا بنعلمهم الإنتماء وحب البلد ولما يكبروا يعرفوا إن عليهم مسئولية تجاه وطنهم"، بهذه العبارة، لخص عبد الباري علي، البالغ من العمر 64عاماً، وزوجته التي تصغره بـ3 أعوام سبب مشاركتهما في الانتخابات واصطحابهما لحفيدهما .

وقال "عبد الباري" إنه حرص على اصطحاب حفيده، كما حرصت زوجته على اصطحاب حفيدها الثاني إلى اللجنة خلال الإدلاء بصوتيهما:" أعز الولد ولد الولد، ادينا رسالتنا في الحياة، جوزنا ولادنا وخلفوا، احنا بنشارك علشان مستقبل أحفادنا، وبنختار النواب اللي هيمثلونا وهيبقوا فاهمين يعني إيه مسئولية تجاه الأحفاد، من زمان وأنا بشارك في الاستحقاقات المختلفة، ومنها انتخابات مجلس النواب، وأقنعت زوجتي بالمشاركة من أول انتخابات الرئيس السيسي، وبدأت تشارك باستمرار، احنا صوتنا في مدرسة واحدة في لجنتين مختلفتين، فبنروح مع بعض ومعانا أحفادنا على وعمر".

وأضاف الزوج أنه يشارك من منطلق واجبه الوطني:" بشارك علشان دا حق البلد علينا وواجبنا الوطني، وبنعلم أحفادنا يعني أيه حب الوطن بأساليب مختلفة، لأن اللي بيحب البلد بيؤدي واجبه والمشاركة واجب علينا، علشان لما يكبروا يبقوا عارفين يعني ايه سياسية ويعني ايه يختاروا صح، احنا لازم نثقف ولادنا ، بقدر الخبرات اللي اكتسبناها من الحياة، كنا زمان مش بنشارك بشكل دوري، يمكن لمشاغل الحياة لكن تفرغنا ولازم نؤدي دورنا ونعلم ولادنا".