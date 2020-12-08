رئيس التحرير

محمود مسلم

مسنان يصطحبان حفيديهما أثناء التصويت بكفر الشيخ: "بنعلمهم الانتماء ونفرحهم"

كتب:

سمر عبد الرحمن
12:43 م | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
زوجان مُسنان يصطحبان حفيديهما أثناء التصويت

زوجان مُسنان يصطحبان حفيديهما أثناء التصويت

حرص زوجان مسنان على الإدلاء بصوتيهما في إحدى لجان محافظة كفر الشيخ، واصطحبا حفيديهما اللذان حرصا على وضع ورقتا الإقتراع في الصندوق المخصص لها عقب استئذان رئيسا اللجنيتن، في خطوة تؤكد حرصهما على تعليم حفيديهما الانتماء.

"خدنا أحفادنا معانا للجنة، وكانوا مبسوطين جدا إنهم علموا على المرشحين ووضعوا الورق في الصندوق، إحنا بنعلمهم الإنتماء وحب البلد ولما يكبروا يعرفوا إن عليهم مسئولية تجاه وطنهم"، بهذه العبارة، لخص عبد الباري علي، البالغ من العمر 64عاماً، وزوجته التي تصغره بـ3 أعوام سبب مشاركتهما في الانتخابات واصطحابهما لحفيدهما .

وقال "عبد الباري" إنه حرص على اصطحاب حفيده، كما حرصت زوجته على اصطحاب حفيدها الثاني إلى اللجنة خلال الإدلاء بصوتيهما:" أعز الولد ولد الولد،  ادينا رسالتنا في الحياة، جوزنا ولادنا وخلفوا، احنا بنشارك علشان مستقبل أحفادنا، وبنختار النواب اللي هيمثلونا وهيبقوا فاهمين يعني إيه مسئولية تجاه الأحفاد، من زمان وأنا بشارك في الاستحقاقات المختلفة، ومنها انتخابات مجلس النواب، وأقنعت زوجتي بالمشاركة من أول انتخابات الرئيس السيسي، وبدأت تشارك باستمرار، احنا صوتنا في مدرسة واحدة في لجنتين مختلفتين، فبنروح مع بعض ومعانا أحفادنا على وعمر".

وأضاف الزوج أنه يشارك من منطلق واجبه الوطني:" بشارك علشان دا حق البلد علينا وواجبنا الوطني، وبنعلم أحفادنا يعني أيه حب الوطن بأساليب مختلفة، لأن اللي بيحب البلد بيؤدي واجبه والمشاركة واجب علينا، علشان لما يكبروا يبقوا عارفين يعني ايه سياسية ويعني ايه يختاروا صح، احنا لازم نثقف ولادنا ، بقدر الخبرات اللي اكتسبناها من الحياة، كنا زمان مش بنشارك بشكل دوري، يمكن لمشاغل الحياة لكن تفرغنا ولازم نؤدي دورنا ونعلم ولادنا".

اقرأ المزيد:

بـ"عكازين وكمامة" مسن يدلي بصوته في لجنته بكفر الشيخ: "اختار صح"

كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي وتزايد الإقبال في كفر الشيخ

طفل يدلي بصوته بدلا من والده في كفر الشيخ: "بحب مصر وبتعلم"

تأخر فتح 4 لجان حتى العاشرة صباحا في كفر الشيخ