سيارة تجوب الشوارع لتجهيز أول معرض للمنتجات التراثية لأهالي سفاجا

أعلنت هدي المغربي رئيس مدينة سفاجا بدء التجهيز لمعرض الحرف اليدوية والتراثية والثقافية، لأهالي مدينة سفاجا لتسويق منتجاتهم بالتنسيق مع إدارة الشباب والرياضة بسفاجا.

وكلفت رئيس المدينة، اليوم، إدارة الإنتاج والتعاون بالوحدة المحلية بالتجهيز والتنسيق بين مركز الشباب والجمعيات والأسر المنتجة وأصحاب الحرف على مستوي المدينة لإقامة المعرض بصورة مشرفة يليق بالحرف اليدوية لمدينة سفاجا.

وأوضحت المغربى أنه تم عقد إجتماع بجمعية "كافل اليتيم" بمنطقة الأشغال لتجهيز وتحديد مواعيد العمل، على أن يكون الإعلان عن المعرض بواسطة سيارة بميكرفون تجول المدينة.

وأكدت رئيس مدينة، أن المعروضات 100% صناعة يدوية، من خلال المنتجات لاصحاب الحرف اليدوية، ومنها المكرميات و الأبوجورات، وملابس الكروشية، وشنط جينزز، و تحف وعرائيس، واكسسوارات وحلي نسائي يدوي.

وأضافت المغربي، أن المعرض يساهم في فتح أسواق جديدة داخلية في كافة الصناعات اليدوية وتشجيع الحرف اليدوية ، إضافة إلى السعي في حل كل المشاكل التي تعيق المنتجات، مشيرًا إلى أن المعرض يعد الأول من نوعه للصناعات اليدوية بهدف فتح أسواق للعارضين

وفي سياق آخر كشفت المغربي عن تحرير 5 محاضر جنحة صحية وتوصية بغلق محل تجاري للنقص لعدم تطبيق الاشتراطات الصحية وعدم وجود ترخيص وعدم وجود شهادات صحية وعدم اتباع النظافة ووجود أغذية منتهية الصلاحية وتالفة وجرى إعدام 80 كجم أغذية تالفة و100 لتر مياة شرب معبأه، كما تم سحب 14 عينة أغذية للفحص والتحليل وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة.

وأكدت هدى المغربي في رئيس مدينة سفاجا أن حملات التفتيش على المنشآت التجارية سوف تستمر بباقى أحياء المدينة للحفاظ على صحة المواطنين للتأكد من تقديم غذاء آمن لجميع مواطني المدينة