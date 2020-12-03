رئيس مدينة سفاجا: فتح باب التوريد للمستحقين للمساكن البديلة للعشوائيات

أعلنت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، عن فتح باب التوريد لعدد ١٠٦ وحدة سكنية للمستحقين لمساكن بديلة للعشوائيات كمرحلة أولى منها 30 وحدة تمليك و 62 وحدة بعد اجتماعي و 14 من وحدات المستأجرين من المواطنين الذين تم قبول ملفاتهم، والذين أنهوا استكمال إجراءات الفحص، تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

أوضحت رئيس المدينة، أنه سوف يتم فتح باب التوريد لمدة أسبوع بداية من يوم الأحد الممقبل إلي الأحد الذي يليه، على أن يتم إجراء القرعة مباشرة للمواطنين الذين وردوا القيمة المستحقة طبقا لطبيعة كل وحدة أو بلوك سكني.

وأشارت المغربي، إلى أن الإدارات المعنية بالوحدة المحلية اليوم تمكنت من ترقيم بلوكات مساكن الروضة تمهيدا لإجراء القرعة، وناشدت المواطنين بسرعة التوجه إلى مقر الوحدة المحلية لمعرفة القيمة التقديرية طبقا لطبيعة حالة كل مواطن وسدادها تمهيدا لتسليم الوحدات عقب انتهاء أسبوع التوريد مباشرة.

وفي سياق آخر سلم اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر العقود للمواطنين المستحقين من المستأجرين من متضررى سيول عام 2016 بعد تصديق المحافظ عليها مشيرا إلى أنه جاري استمرار تحرير باقي العقود للمستحقين بعد توريد مقدم الوحدات السكنية واستكمال جميع الإجراءات القانونية.

وأضاف رأفت أن المحافظة والمدينة لن تتوانى لحظة فى تقديم أفضل الخدمات لمواطني المدينة ورفع المعاناة عنهم على أن يتم سداد الإيجار بدءا من شهر يناير 2021 .

و أجرى اللواء محمد البنداري ، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي ومشروعات التطوير الحضري، وعدد من الطرق والشوارع الرئيسية بمدينة الغردقة يرافقه اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، ومسئولي الجهات التنفيذية والمعنية بالمحافظة.