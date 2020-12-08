تحريات مكثفة بشأن اتهام موظف بخطف طالبة في القاهرة الجديدة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، القبض على موظف لاتهامه بمحاولة خطف فتاة جامعية من منطقة القاهرة الجديدة.

وقالت المجني عليها، إنها أثناء وقوفها بجانب الطريق فوجئت بحضور المتهم بسيارته وعرض عليها التوصيل ثم حاول اختطافها.

وأنكر المشكو في حقه الاتهامات الموجه إليه، وقرر أنه اتفق مع الشاكية على ممارسة الرذيلة مقابل مبلغ مالي وعقب حصولها عليه، همت بالصراخ وزعمت أنه حاول اختطافها.

تحرر محضر وأحيل طرفا المحضر إلى النيابة العامة، التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة التجمع الخامس يفيد بتلقيه إشارة من شرطة النجدة، يفيد باستغاثة فتاة أثناء وجوده بالشارع بدائرة القسم.

انتقل فريق من ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وجرى استجواب الشاكية وتبين أنها طالبة جامعية، وقالت إن موظف حاول خطفها أثناء وجودها بالشارع، وتم ضبط المشكو في حقه.

تحرر محضر بالواقعة، وطلبت النيابة تحريات المباحث ومازالت التحقيقات مستمرة.

وتكثف أجهزة الأمن من جهودها للتوصل إلى شهود عيان أو كاميرات مراقبة رصدت الواقعة.