"اشتري لحمة وخد حشيش هدية".. ضبط جزار وبحوزته 81 قطعة حشيش بالمنوفية

لجأ إلى حيلة جديدة لتعظيم موارده المالية في محل الجزارة الكائن بمحافظة المنوفية، بدخول عالم المخدرات ليتحول المحل إلى "دولاب" لبيع مخدر الحشيش، فكان يهدي زبائنه في محل الجزارة قطعة حشيش على كل كيلو لحم لترويج بضاعته الجديدة، وعقب وصول معلومات بنشاطه للأجهزة الأمنية تمكنت من ضبطه.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبد الله جلال، مدير المباحث الجنائية، بتمكن مباحث المخدرات من ضبط "و.ب" جزار ومقيم بشبين الكوم وبحوزته 81 قطعة حشيش ومبلغ مالي و"مطواه".

كانت معلومات وردت إلى المقدم محمد النحاس، رئيس مباحث المخدرات بمديرية أمن المنوفية، تفيد بقيام جزار باستغلال محل عمله في بيع مخدر الحشيش، حيث يقوم ببيع اللحوم والمخدرات، وأفادت المعلومات بأن المتهم كان يقوم أحيانا بإهداء قطعة حشيش لمن يشتري اللحم.

عقب تقنين الإجراءات والحصول علي إذن النيابة العامة، وبرصد المتهم والتأكد من نشاطه الإجرامي، جرى إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة وتمكنت وحدة مباحث المخدرات من إلقاء القبض علي الجزار وبحوزته 81 قطعة حشيش بغرض الإتجار، وحرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، وجار العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة .