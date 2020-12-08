شاب يقتل طفلا خنقا في القليوبية: شاهده في وضع مخل مع قريبته

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، لغز العثور على جثة طفل مشنوق وملقاة بمنزل مهجور بدائرة المركز.

وتبين من التحريات، أن وراء ارتكاب الجريمة شاب يبلغ من العمر، 18 عاما، أحد أقارب الضحية وتربطهما علاقة نسب.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمناقشته اعترف بارتكابه الواقعة في محضر الشرطة، مشيرا إلى أنه تخلص من المجني عليه خوفا من الفضيحة بعد مشاهدة القتيل له في وضع مخل مع "قريبته"، طالبة بالصف الثالث الإعدادي.

ولفت المتهم إلى أنه استدرج الضحية، وخنقه ثم تركه في مسرح الجريمة.

قررت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الجريمة، وجار الاستماع لأقوال المتهم، كما طلبت النيابة استدعاء الطالبة للاستماع لأقوالها، وما زالت التحقيق مستمرا.

تلقى المقدم مروان الحسيني، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بلاغا من بعض الأهالي بوجود جثة لطفل ملقاة داخل منزل مهجور متاخم لأرض زراعية.

وتبين وجود جثة الطفل "يوسف"، 6 سنوات، مُلقاة داخل إحدى الغرف يرتدي كامل ملابسه وبنطاله محصور أسفل الركبتين، وبمناظرتها تبين وجود آثار خنق.

توصلت تحريات فريق البحث برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وضباط إدارة البحث الجنائي في القليوبية، لهوية مرتكب الواقعة وهو "عامل"، 18 سنة، اعترف وقرر بقرابته للطفل، وارتباطه بعلاقة عاطفية بإحدى قريبات الضحية "طالبة"- 14 سنة.

وأضاف المتهم أنه بتاريخ ارتكاب الواقعة وأثناء تقابله مع قريبته بقطعة أرض زراعية، فوجئ بقدوم الضحية ومشاهدتهما، ما دفعه إلى التفكير في التخلص منه خشية إفصاح المجني عليه لأهله بما حدث وافتضاح أمره.

وعلى أثر ذلك، اقتاد المتهم المجني عليه إلى عشة من الخوص مجاورة للأرض وأجهز عليه خنقاً مستخدماً رباط بنطال التريننج، الذي كان يرتديه الطفل حتى فارق الحياة وألقاه بمكان العثور.

بمواجهة المذكورة، أيدت ذلك وقررت انصرافها عقب مشاهدة الطفل لهما، وأضافت بعدم علمها اعتزام المتهم التخلص منه.

تحرر محضر وتم التحفظ على المتهم وصديقته، وجار عرضهما على النيابة.