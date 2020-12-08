بريد الوطن.. الضمير وصوت الحق فى داخلنا

فى داخل كل منا محكمة عادلة تبقى أحكامها يقظة فى نفوسنا ألا وهى الضمير، فلا بد أن نجتهد دائماً على إبقاء تلك الشعرة الإنسانية التى تضىء القلوب وهى صحوة الضمير، فى بعض الأحيان قد ينجو الشرير والفاسد من عقاب القانون، ولكنه لا ينجو من عقاب الضمير، فالضمير هو الوازع الداخلى الذى يراقبك وينبهك إلى معرفة الخطأ والصواب.

والضمير هو الرقيب والقائد الذى يستنير به الإنسان فى خاصة نفسه وأمام ربه وأمام الناس، وهو المنارة التى ترشدك فى غياهب الظلمات، وسيطرة النفس والهوى. وتجاهل صوت الضمير هذا يرديك التهلكة، كما أن التجاوب معه يهديك إلى النجاة وإلى الراحة النفسية.

والضمير لا يمنعك من ارتكاب الخطيئة، ولكنه يمنعك من الاستمتاع بها والاستمرار فى حالة المخالفة. فالضمير هو ذلك الصوت النقى الخافت الذى يدوى أحياناً فيقض مضجعك، ويرشدك للصواب.

والضمير هو الذى تصان به الحقوق، وتحفظ به الأمانات.. فكن دوماً مع الله مسترشداً بضميرك.. كن دوماً حريصاً على الخير والحق والصواب.

وصدق مَن قال: «تبدى لك العين ما فى نفس صاحبها.. من الشناءة أو ود إذا كانا، إن البغيض له عين يصد بها.. لا يستطيع لما فى القلب كتمانا، والعين تنطق والأفواه صامتة.. حتى يرى من ضمير القلب تبيانا».

شمس على الأمير

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