وظيفة لصاحب دبلوم فني صناعي يا وزير القوى العاملة

أنا شاب عمري 20 عاماً من عزبة معلوف بمحافظة الفيوم حاصل على دبلوم فني صناعي، توفي والدى منذ فترة طويلة ولم استطع إكمال تعليمي بسبب كثرة المصاريف، واضطررت إلى العمل صغيراً للإنفاق على والدتي وشقيقاتي اللاتي ليس لهم غيرين خاصة وأني ولد وحيد وليس معي اشقاء أولاد، والآن أنا مطالب بالإنفاق على أسرتي، مع عدم وجود وظيفة أو عمل مناسب، فاتنقل بين المهن المختلفة، آخرها كان العمل في مجال المعمار، وهو عمل شاق للغاية، وغير مجزي، ولا يكفى عائده للإنفاق على عائلة مثل عائلتي، أناشد السيد محمد سعفان وزير القوى العاملة التكرم بمساعدتي في الحصول على وظيفة تعينني على مصاعب الحياة.

أحمد محمود عبدالتواب