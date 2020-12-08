ضبط 1176 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (3٫48 طن "أسماك مجمدة") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

ضبط (11٫9 طن "تمر هندى – لبن بودرة – خروب – دوم – ثمار جوافة وفراولة" بدون مستندات ومجهولة المصدر مستلزمات إنتاج – 1500 لتر عصائر مختلفة الأنواع غير مطابقة للمواصفات القياسية معبأة داخل عبوات أوزان مختلفة مدون عليها علامة تجارية وهمية وغير مسجلة "منتج نهائى" وتشكل خطراً على الصحة العامة ) ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

ضبط (2٫2 طن سلع غذائية "طحينة – ملح طعام") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية ) بمحافظة الغربية.

ضبط (1030 عبوة سلع غذائية "مياة غازية – حليب – مقرمشات – شوفان – قهوة") غير صالحة للإستهلاك الآدمة لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص ) بمحافظة الإسكندرية.

ضبط (27900 قطعة غيار سيارات بدون مستندات "مجهولة المصدر") ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لقطع غيار السيارات بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

ضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات – كائنة بمحافظة القاهرة) لتجميعه (33٫500 لتر "سولار – بنزين 92" قدرت قيمتها بــ 150٫000 جنيه وعدم الإحتفاظ برخصة إدارة وتشغيل المحطة) ، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالسوق السوداء لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.