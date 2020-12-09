الخميس.. "المايسترو" تحيي سهرة غنائية في بيت السحيمي

يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي ـ بشارع المعز ـ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الخميس المقبل 10 ديسمبر، حفل فرقة المايسترو بقيادة إيمان جنيدي، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

ويتضمن برنامج الحفل أغاني: مستنياك، يا أعز من عيني، على اليادي، عمري ما دقت الحب، بنت أكابر، لما أنت قادر على البعاد، سحب رمشة، طب واحدة واحدة، على بالي واقف أمرين، لو كان بخاطري أنا، يالاسمرانى ، دارت الأيام، اعتزلت الغرام ، لولا الملامة.

وكانت تكونت فرقة المايسترو منذ ثلاثة أعوام علي يد الفنانة إيمان جنيدي، لتكون أول سيدة تقود فرقة مصرية تتألف من حوالي 40 عازف، حصلت على العديد من الجوائز وشهادات التقدير من محافظة وجامعة بني سويف، إلى جانب إشادات من كبار الملحنين، حصلت على 7 جوائز منها الجائزة الثانية في مسابقة أفضل مايسترو بمهرجان الفيوم بمشاركة 32 مايسترو من الرجال، ومهرجان إبداع في دورته السادسة.

يذكر أن الإثنين الماضي نظم بيت السحيمي بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء، صالون تحيا مصر للموسيقى العربية، والذي يقام بالتعاون مع فرقة تحيا مصر لمؤسسها سعيد عندليب، وتضمن برنامج الحفل تقديم عدد من أغنيات والحان الموسيقار الكبير منها : "عرباوي" و " يا حسن يا مغنواتي" محمد رشدي، " صبر أيوب" محرم فؤاد، "إية العظمة دي كلها" وليد توفيق، "ولا تصدق" و"محبحبش حد إلا أنت" أصالة ، "بياع كلام" لصباح، "على عيني" وردة ، "عللي جري" و"يا حبايب مصر" عاليا التونسية، يصاحب الفرقة علي العود سعيد عندليب، أورج أحمد مظهر، أكورديون فاروق سلامة .

وكان تأسس الصالون لتكريم فناني الزمن الجميل في الموسيقى والغناء، ورموز التراث الفني من صناع تاريخ الموسيقي العربية في مصر، ويكرم الصالون هذا الشهر الموسيقار الكبير حلمي بكر بتقديم اشهر الأعمال الفنية التي قدمها على مدار حياته الفنية ومازال عطاؤه مستمرا.