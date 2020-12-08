الأرصاد تعلن حالة الطقس على مدار 7 أيام.. شبورة وأمطار ورياح وأتربة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، قبل قليل، تحديثًا للأماكن المتوقع سقوط أمطار بها والظواهر الجوية على مستوى الجمهورية، في الفترة من يوم غد الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر الحالي، وحتى يوم الاثنين الموافق 14 من الشهر نفسه، وذلك على النحو التالي:

الثلاثاء 8 ديسمبر

يتوقع الخبراء أن تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية - مطروح - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح"، وتكون خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من الوجه البحري ووسط سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد، وتتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

الأربعاء 9 ديسمبر

يتوقع الخبراء أن تتساقط أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من السواحل الشرقية "دمياط - بورسعيد - العريش - رفح"، وتتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

الخميس 10 ديسمبر

أما يوم الخميس، فمن المتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من السواحل الغربية "الإسكندرية - مطروح - السلوم"، وتتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، فضلًا عن نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب البلاد "السلوم - سيدي براني - سيوة".

الجمعة 11 ديسمبر

وأضاف الخبراء أنّ يوم الجمعة يشهد تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على بعض المناطق من السواحل الغربية "الإسكندرية - مطروح - السلوم"، وتتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

السبت 12 ديسمبر

ويشهد يوم السبت تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على بعض المناطق من السواحل الغربية والوجه البحري، وتتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط للرياح والرمال المثارة على بعض المناطق من غرب البلاد "السلم - سيدي براني - سيوة".

الأحد 13 ديسمبر

ويوم الأحد، يتوقع الخبراء أن يشهد تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على بعض المناطق من الوجه البحري "كفر الشيخ - البحيرة - الغربية"، وتكون خفيفة إلى متوسطة بنسبة 50% على بعض المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية - الضبعة - مطروح - السلوم"، وتنشط الرياح والرمال المثارة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وغرب وشرق البلاد وشمال الصعيد.

الاثنين 14 ديسمبر

ويوم الاثنين من المتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 50% على بعض المناطق من الوجه البحري "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية"، وتمتد متوسطة بنسبة 60% على بعض المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية - الضبعة - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم"، وتكون خفيفة إلى متوسطة بنسبة 50% على بعض المناطق من السواحل الشرقية "دمياط - بورسعيد - العريش - رفح".

وتنشط الرياح والرمال المثارة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.