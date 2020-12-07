حذرت من التعرض لها.. "الأرصاد" تعلن موعد انتهاء الرياح المثيرة للأتربة

تعرضت محافظة القاهرة اليوم، لحالة من الطقس المضطرب، حيث شهدت نشاطا مفرطا للرياح المثيرة للأتربة، الأمر الذي تسبب في ألم شديد، خاصة لمن يعانون من مشاكل بالجيوب الأنفية، فمتى تنتهي تلك الموجة من الأتربة؟ وطرق التعامل معها؟

وتجيب "الوطن" من خلال التقرير التالي، على خطوات التعامل مع الرياح المثيرة للأتربة، ولماذا تنتشر في هذا الوقت؟ ومتى تنتهي؟ وما هي حالة الطقس غدًا؟ وفقًا لخبراء الأرصاد..

اضطراب الطقس طبيعي خلال فصل الخريف

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن تقلبات الطقس من الأمور الطبيعية خلال فصل الخريف، موضحًا أن الهيئة حذرت من نشاط الرياح المثيرة للأتربة اليوم، وذلك بسبب اتجاهات الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للأتربة.

وأكد أنه خلال الساعات القليلة المقبلة، سيبدأ تحسن الرؤية وتنعدم الأتربة والغبار، نظرًا لتغير حركة الرياح من جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

اتجاه الرياح المثيرة للأتربة

فرص الرياح المثيرة للأتربة انتهت بنهاية اليوم، والرياح موجودة على القاهرة، واتجهت نحو الشرق للإسماعيلية وبعض المناطق من سيناء، وفي نهاية اليوم، تنتهي فرص نشاط الرياح المثيرة للأتربة.

نصائح الأرصاد لمرضى الجيوب الأنفية وكبار السن

ووجه مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، عددا من النصائح لمرضى الجيوب الأنفية، وكبار السن للتعامل مع طقس اليوم.

عدم التعرض المباشر للأتربة قدر الإمكان، خصوصا كبار السن ومرضى الجيوب الأنفية.

تجنب الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، ويفضل حينها استخدام الكمامات الطبية.

الابتعاد عن الأتربة وغلق النوافذ والأبواب جيدا.

الإكثار من شرب المياه وتناول المشروبات الدافئة، وتجنب تناول الكافيين.

محاولة تقليل التعامل مع المصابين بنزلات البرد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أنَّ يكون طقس اليوم به ارتفاع في درجات الحرارة، ومائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، مع رياح نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وفق ما عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، المذاع عبر فضائية القناة الأولى.

وذكرت هيئة الأرصاد أنّ الطقس سيكون دافئا على السواحل الشمالية والرياح ستكون معتدلة ومثيرة للرمال والأتربة أحيانا، وسيكون الجو مائلا للحرارة على جنوب سيناء، وشمال الصعيد، وحارا على جنوب الصعيد.