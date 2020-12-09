10 حالات تسمح للطالب الغياب عن المدرسة بسبب كورونا

واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التنسيق الكامل مع مديري المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، لتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا داخل المدارس، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية والمقاعد الخشبية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين التلاميذ داخل الفصول وأثناء الطابور الصباحي، وتطهير دورات المياه، حفاظا على سلامة وأرواح الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الوضع الصحي بالمدارس غير مقلق على الإطلاق، موضحا أن جميع التلاميذ ملتزمون تماما بحضور الحصص الدراسية داخل المدارس بالتزامن مع تحقيق إجراءات كورونا.

وقال شوقي، لـ"الوطن"، إن العام الدراسي الجديد 2020/2021، يسير وفق ما تم التخطيط له في ظل جائحة كورونا، لافتا إلى أن جميع العاملين بالوزارة يعملون من أجل إنجاح العام الدراسي، مؤكدا أن الوزارة لم ترفع الغياب من المدارس.

ونرصد تفاصيل الحالات المسموح فيها الغياب من المدرسة في ظل جائحة كورونا، وهي كالتالي:

1- يرفع الغياب عن أي طالب ويعفى من الحضور في المدرسة إذا ثبت إصابته أو اشتباه بفيروس كورونا.

2- يجب أن يخطر ولي الأمر المدرسة بحالة الطالب ويرسل إثبات طبي للمدرسة، لرفع اسمه من قائمة الغياب حتى عودته للمدرسة.

3- حال إصابة الطالب بكورونا لا تحتسب أيام الغياب التي انقطع فيها الطالب عن المدرسة، والتي حددها قانون التعليم بـ30 يوما منفصلة و15 يوما متصلة.

4- حذرت وزارة التربية والتعليم، أولياء الأمور من السماح لأبنائهم بالذهاب إلى المدارس وهم يعانون من درجة حرارة مرتفعة، أو أي أعراض وعلى ولي الأمر أن يخطر المدرسة لوقف الغياب عن الطالب.

5- وضعت وزارة التعليم بدائل كثيرة للطالب يستطيع أن يستفيد منها إذا رغب في عدم الذهاب للمدرسة منها التقديم بطلب للمدرسة، بتحويله إلى منازل وفي هذه الحالة لن يحاسب على الغياب.

6- هناك إجراءات لتحويل الطالب إلى المنازل، أولها أن يقدم طلب إلى مدرسته برغبته في استكمال العام الدراسي من المنزل وأن يؤدي الامتحان كطالب منازل وليس منتظم.

7- الغياب مطبق في المدارس بشكل مستمر، وخاصة في المرحلة الثانوية، ويتم أخذ الغياب إلكترونيا.

8- المدارس تقوم بتحليل أسباب غياب الطلاب بالتواصل مع ولى أمر الطالب المنقطع.

9- القانون منح المدرسة حق تحويل الطالب لنظام المنازل إذا لم يحقق نسبة حضور تصل إلى 85% طوال العام الدراسي، إضافة إلى تحقيق 75% لطلاب شهادة التعليم الفني من الدروس العملية والجزء العملي في دراسته خلال العام الدراسي.

10- لا يجوز فصل الطالب مرتين وإعادة قيده في المرحلة الثانوية بأكملها، وأن إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابق وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدرة عشرة جنيهات، وإلا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية، وأكثر من مرتين في المراحل كلها.