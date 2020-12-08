"انقلاب داخل الإخوان".. مرشد سري يدير الجماعة والإطاحة بـ"إبراهيم منير"

كشفت مصادر لـ"الوطن"، أن جماعة الإخوان الإرهابية شهدت الأيام الماضية تغييرات جديدة في الخارج، على خلفية الصراع بين معسكري "إخوان قطر" و"إخوان تركيا".

وأوضحت المصادر أنه تم الاتفاق على الإطاحة بالمرشد الجديد للجماعة إبراهيم منير، الذي تولى قيادة الجماعة من الخارج، بعد القبض على الإرهابي محمود عزت في مصر، وأشارت المصادر إلى أن هناك "شخصية سرية"، تقيم في تركيا، ولم يتم الإعلان عنها، تتولى قيادة الإخوان في التوقيت الحالي.

قطر تدعم إبراهيم منير ومعسكر "إخوان تركيا" يرفضه

وأضافت المصادر أن "الدوحة" قدمت دعمها لـ"إبراهيم منير" كمرشد للجماعة، فيما أبدى عدد كبير من عناصر التنظيم المقيمة في تركيا رفضها لتصعيد "منير"، وشهدت الأسابيع الماضية خلافات حادة وصولاً إلى الاتفاق على الاستغناء عن إبراهيم منير.

وأُعلن عن إبراهيم منير كقائم بأعمال مرشد الإخوان سبتمبر الماضي، وانضم "منير" للجماعة في سن 16 عامًا، وكان ضمن المتهمين في قضية "تنظيم 65" الذي كان يهدف لاغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بالإضافة إلى التخطيط لنسف القناطر الخيرية، وأشرف على موقع إعلامي خاص بالجماعة يسمى "رسالة" الذي يعمل على نشر الأخبار الخاصة بالجماعة

وحُكم على إبراهيم منير بالسجن لمدة 10 سنوات، وبعد خروجه طلب اللجوء إلى بريطانيا، واستقر في لندن، وهناك حصل على عضوية مكتب الإرشاد، وتولى مسؤولية ترتيب اللقاءات بين قادة الإخوان في مصر والحكومات الأوروبية للترويج للجماعة.

نوح: التنظيم انتهى ومفيش 3 إخوان بيحترموا إبراهيم منير

وقال المحامي مختار نوح، المفكر الإسلامي، لـ"الوطن"، إن التنظيم الإخواني "وقع وانتهى"، مضيفا: "إبراهيم منير مجرد واجهة ليس أكثر من ذلك، مبقاش في حد يبايع إبراهيم منير، بيسوق لنفسه للمخابرات الأمريكية والبريطانية على اعتبار إنه مشرف على الإخوان ومفيش 3 أو 4 بيحترموه".

الخرباوي: تنظيم الإخوان قد يغتال إبراهيم منير للتخلص منه

وتوقع ثروت الخرباوي، المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، التخلص من إبراهيم منير خلال الأيام القادمة من خلال عناصر إخوانية تابعة للتنظيم الخاص، قائلاً: "إبراهيم منير، الذي نصب نفسه كقائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، قد يواجه الاغتيال من بعض أعضاء الجماعة على طريقة اغتيال سيد فايز الذي أرسلت الجماعة له علبة حلاوة مولد كان بها متفجرات".