التعليم تعلن تفاصيل القناة التعليمية الجديدة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قناة "مدرستنا 2" التي أعلنت عن إطلاقها أمس الأثنين، يتم بثها حاليًا من خلال بث تجريبي، حيث تعرض حصص وبرامج لطلاب المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى أولياء أمور التلاميذ من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي.

"الوطن" تنشر أبرز تفاصيل القناة التعليمية الجديدة:

- تبث القناة محتوى علمي لطلاب المرحلة الثانوية، وأولياء أمور الطلاب من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي.

- سيتم إضافة المزيد من المواد التعليمية إلى القناة تباعًا.

- تُبث القناة التعليمية من خلال التردد 12206، استقطاب رأسي، ومعدل الترميز 27500.

- ستبدأ القناة عرض المحتوى باللغة العربية، على أن يتم تناول اللغات الأخرى تباعًا.

- تساعد القناة الجديدة الطلاب في الوصول إلى أفضل طرق المذاكرة، مع شرح لكيفية استخدام مصادر التعلم المتعددة، وفهم شكل الأسئلة والامتحانات.

- تعرض القناة برامج تعليمية موجهة لأولياء أمور الطلاب من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي، من أجل أن يتمكنوا من توجيه أبنائهم داخل المنزل.

- فريق من كلا من المركز القومي للمناهج والمركز القومي للامتحانات مختصون بتقديم شرح مبسط عبر القناة بطريقة نظام التقييم الجديد.

- يُقدم الحلقات التعليمية مدرسون أكفاء في المواد المختلفة، كما يتم تقديم مراجعات أسبوعية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أتاحت مؤخرًا، منصة جديدة للطلاب من الصف الثالث الإعدادي وحتى الصف الثالث الثانوي، تحت اسم "منصة حصص مصر"، وذلك من أجل مساعدة الطلاب في التعود على نظام التعليم الجديد، والذي يعتمد على الفهم أكثر من طريقة الحفظ، وذلك من خلال تقديم المناهج الدراسية بالإضافة إلى مصادر تعليمية متعددة وموثوق بها.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تجهيزها لقناة تعليمية جديدة ستكون مُخصصة لطلاب التعليم الفني، سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة، وبذلك يكون عدد القنوات التعليمية 3 قنوات.