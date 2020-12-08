10 معلومات عن منصة "حصص مصر".. التسجيل مجاني حتى 5 يناير

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤخرًا إطلاق منصة جديدة تحت اسم "منصة حصص مصر"، من أجل مساعد الطلاب من الصف الثالث الإعدادي وحتى الصف الثالث الثانوي التعود على نظام التعليم الجديد الذي يعتمد على الفهم أكثر من الحفظ، من خلال تقديم المناهج الدراسية ومصادر تعليمية متعددة وموثوق بها.

"الوطن" تستعرض 10 معلومات تهم الطلاب عن منصة "حصص مصر" كما يلي:

1- المنصة مختصة لطلاب المراحل الدراسية بداية من الصف الثالث الإعدادي وحتى الصف الثالث الثانوي.

2- تقدم المنصة المناهج الدراسية من خلال الإنترنت بشكل متكامل ومبسط.

3- تضم المنصة العديد من الأسئلة والتدريبات المقدمة من خلال بنك المعرفة.

4- طريقة تقديم الحصص على المنصة تعتمد على مهارات تطبيق الطلاب لما يتعلمونه، وذلك بدلًا من الاعتماد على طريقة الحفظ.

5- يُقدم مجموعة من أهم معلمي وزارة التربية والتعليم المنهج الوزاري بطريقة تساعد الطالب على استيعاب نظام التقييم الجديد.

6- تحديث المناهج الموجودة على المنصة يتمّ بشكل دوري ومستمر حتى تواكب المناهج أي تغيير في مناهج الوزارة.

7- المعلمين الموجودين عبر المنصة يؤهلون الطلاب لتعلم المهارات المهمة التي يحتاجونها من أجل الإجابة على الاسئلة والاختبارات في نظام الامتحانات الجديد.

8- الأسئلة والتمارين المتاحة عبر المنصة مجهزة تحت إشراف المركز القومي للامتحانات.

9- يُمكن تصفح محتوى المنصة عبر الهاتف الخاص أو الكومبيوتر أو أجهزة التابلت.

10- التسجيل بالمنصة متاح حاليًا بشكل مجاني حتى يوم 5 يناير عبر الضغط هنا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت أمس الأثنين، إطلاق قناة "مدرستنا 2" التي تعرض برامج تعليمية مختلفة لكلا من طلاب المرحلة الثانوية من الصف الأول حتى الصف الثالث، وطلاب مراحل التعليم الجديد 2.0 من الصف الأول حتى الصف الثالث الابتدائي، وتعتبر تلك القناة التعليمية هي الثانية بعد إطلاق قناة "مدرستنا" للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي بالتزامن مع بداية العام الدراسي الحالي.