منسق مبادرة لدعم "المرأة المعيلة": نهدف لمساعدة الأرامل والمطلقات

أعلن المهندس أحمد ياسر الكومي، إطلاق مبادرة لدعم المرأة المعيلة الأرامل والمطلقات، بمشاركة مجموعة من الفتيات والسيدات، وتهدف المبادرة لدعم هذه الفئات بشكل مختلف، من خلال تقديم المساعدات من جانب، ومن جانب آخر تناشد الجهات الحكومية بتبني أهداف وآلية عمل المبادرة.

وقال "الكومي": المبادرة انطلقت بهدف دعم المرأة المعيلة الأرامل والمطلقات، وقمنا بالتواصل مع بعض السيدات، من هذه الفئة للتعرف علي بعض مشكلاتهم، والصعوبات التي يواجهونها ومطالبهم، ونسعى إلى نغيير نظرة المجتمع للمرأة المطلقة لأن هناك سيدات مطلقات تعاني من استغلال أصحاب الأعمال عندما تبحث عن عمل.

وأضاف: لديهم العديد من المشكلات وظروفهم صعبة ومن أبرز هذه المشكلات تدني المعاش الذي يتقاضونه (370 جنيها)، وهو لايكفي وخصوصا إذا كان هناك أولاد وسكن بالايجار ومستلزمات حياة، ومعظم مشاكلهم مادية لأن منهم من تريد تجهيز بناتهم للزواج، ومنهم من أجرى عمليات جراحية ويريد علاج.

متابعا: المبادرة تهدف إلى تحسين معيشة المرأة المعيلة، من الناحية التعليمية والصحية والاجتماعية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، لذلك نتوجه من خلال الإعلام، لتبني فكرة دعم هذه الفئات ونخاطب وزارة النقل، بأن يكون للأرامل والمطلقات تذاكر مجانيه المترو والمواصلات، أسوه بكبار السن، وأيضا تخفيض مصاريف الدراسة لأبنائهم.

وواصل: كما نخاطب وزارة التربية والتعليم بتخفيض مصاريف المدارس لأبناء هذه الفئة، وأيضا وزارة الصحة لعمل تأمين صحي للمطلقات والأرامل، وأبناءهم، ويكون لهم تخفيض في العمليات الجراحية، ونتمنى أن نجد استجابة من الجهات المعنية المذكورة. لافتا إلى أن المبادرة تضم مجموعة من السيدات المتواجدين فى محافظات مصر المختلفة وفي مختلف التخصصات، وكل سيدة في محافظة عليها أن تقوم بتكوين مجموعة أخرى تقوم بمساعدتها، كما يقومون بعمل حصر فعلي بأعداد هذه الفئة من خلال التواصل مع الجهات المعنية، وإنشاء قاعدة بيانات لهم بها أسماؤهم وأعمارهم وعدد الأبناء وحصر لمشاكلهم.