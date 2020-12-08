الإدارية العليا ترفض تسجيل اختراع جهاز "معالج للبيانات الزلزالية" 

رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن إحدى الشركات مخترعة طريقة لمعالجة البيانات الزلزالية الخاصة بجهاز إحساس ثنائي لتخفيف الضوضاء، للاستمرار في تسجيل ومنحها براءة الاختراع، وذلك لسبق تقديم طلب بذات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية ودون أن يتم فحص شرطي الخطوة الإبداعية والقابلية للتطبيق الصناعي، وألزمت المحكمة الشركة الخاسرة المصروفات.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس ود.حسن هند ود.هشام السيد ومحمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة.

وثبت أن الطاعن تقدم لمكتب براءات الاختراع عام 2004 لتسجيل براءة اختراع تحت مسمى "طريقة لمعالجة البيانات الزلزالية الخاصة بجهاز إحساس ثنائي لتخفيف الضوضاء"، ولكن مكتب البراءات رفض الطلب لعدم توافر شرط الجدة، ولسبق تقديم طلب بذات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية مقيد عام 2003، ودون أن يتم فحص شرطي الخطوة الإبداعية والقابلية للتطبيق الصناعي، وتظلمت الشركة عام 2005 من ذلك القرار بموجب التظلم المقدم للجنة التظلمات، وصدر قرار الجنة عام 2010 بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع إلغاء القرار المتظلم منه.