بعد غياب سنوات.. جوروج وسوف يعود لجمهوره بـ"صاحي الليل"

نشر المطرب جورج وسوف صورة لأحدث أعماله الفنية "صاحي الليل" عبر صفحته الرسمية موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ولم يتضح هل هي أغنية جديدة أم ألبوم جديد يعود به سلطان الطرب لجمهوره بعد غياب سنوات.

والشهر الماضي كان نعى سلطان الطرب الفنان اللبناني جورج وسوف، الموزع الموسيقي طارق عاكف، الذي غادر دنيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عن عمر ناهز الـ60 عامًا.

وكتبت جورج وسوف، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "رحمة الله على الموزع الموسيقي طارق عاكف، شو بدي أحكي عن حزني".

وتابع: "إذا حداً ما بيعرفك، خلّي شغلك يحكي عنك، كلام الناس، لسه الدنيا بخير، الحب الأولاني، طبيب جراح، الحب الكبير، ليل العاشقين، ارضى بالنصيب، حد ينسى قلبو، الكلمة الطيبة، حبيبي كده، يابيّاعين الهوى، وغيرهم أغاني كتار".

وفي أكتوبر الماضي أكد الفنان السوري جورج وسوف محبته لمصر وللشعب المصري وتقديره العميق لمصر ولشعبها، وقال وسوف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري،: "أنا لما قالوا لي التلفزيون المصري عايز يكلمك فرح قلبي لأن مصر في قلبي لها محل كبير مصر وشعب مصر"، موجهًا التحية من قلبه لمصر وشعبها: "معظم اللي غنيته في عمري كان اللحن المصري ومعظم أعمالي كانت في مصر ومش هنستغنى عن مصر طول العمر ومصر حبيبي قلبي من جوة".

ولفت وسوف إلى أن أول غناء له في حياته كان لكوكب الشرق أم كلثوم ولصالح عبدالحي والأغاني القديمة وكان عمره وقتها 10 سنوات.