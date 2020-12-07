ميناء دمياط يستقبل 8 سفن خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة بينما غادر 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة وبذلك إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19580 طن تشمل: 2700 طن رمل و14180 طن يوريا و2000 طن ملح و700 طن كسب صويا كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 67222 طن تشمل: 11558 طن قمح و 34950 طن ذرة و1728 خشب زان و3800 طن أبلاكاش و13700 طن خردة و1486 طن حديد . ‎

وبلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 949 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات ( فاصوليا و بطاطا و بطاطس و طماطم و خس و ورق عنب و خضار مشكل مجمد ) و حاصلات زراعية ( بصل و برسيم و أرز و كراوية ) و فواكة ( برتقال و يوسفي و رمان و بلح و فراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات و السعودية و الجزائر وسلوفينيا ومالطا وسيريلانكا وإيطاليا و امريكا و انجلترا و اندونيسيا بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 1098 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 3530 حاوية مكافئة .

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 151987 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 10954 طنا كما بلغت حركة تداول الشاحنات 3228 شاحنة منها 587 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 30215 من البضائع العامة.