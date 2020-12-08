استئصال ورم ليفي يزن 10 كيلو من رحم سيدة ببنها

نجح الدكتور محمد عبد المعبود الجزار، استشاري النساء والتوليد والحقن المجهري وجراحة المناظير، بمستشفى بنها الجامعي، في إنقاذ سيدة من الموت، بعد استئصال ورم ليفي في البطن بلغ وزنه نحو 10 كيلو جرام، وجرى إجراء العملية بنجاح.

بدأت تفاصيل الجراحة بالكشف على سيدة تبلغ من العمر 50 عامًا، وتعاني من ألم حاد بالبطن ونزيف مهبلي حاد، وعلى الفور جرى عمل الفحوصات والأشعة اللازمة، لتحديد أسباب الألم والنزيف.

وتبين وجود ورم ليفي كبير مما استدعى على الفور تحضيرها، لإجراء عملية جراحية عاجلة، وعلى الفور جرى استئصال الورم حيث بلغ وزنه 10 كيلو جرام بنجاح كبير.

وأوضح الدكتور محمد عبدالمعبود، أن حالة السيدة بعد الجراحة جيدة، وتتماثل للشفاء، موجهًا النصح للسيدات الاتي تعاني من نزيف بصفة مستمرة بإجراء التحاليل والاشعات لتفادي تجمع الأورام الليفية.

في وقت سابق افتتح اليوم مصطفى القاضي، عميد كلية طب بنها، ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، وحدة المرحوم الدكتور عمرو الجزار للعلاج الطبيعي بقسم جراحة العظام.

حضر الافتتاح أسرة الدكتور عمرو الجزار، ووكلاء كلية الطب ومدير المستشفى ورئيس قسم جراحة العظامو عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتور محمود عبد الصبور والدكتور إبراهيم راجح وعدد من الأساتذة الذين حرصوا على المشاركة.

يذكر أن هذه الوحدة متخصصة في العلاج الطبيعي ما بعد العملية، كما أنها مزودة بأحدث الأجهزة الطبية، وتم تأسيسها بالجهود الذاتية وبتبرعات الأساتذة الذين حرصوا على تخليد ذكرى الدكتور عمرو الجزار بعمل خيري.

ومن جانبه طلب "القاضي" الحضور بقراءة الفاتحة على روح المرحوم، داعيين أن يتغمده الله برحمته ويجعل هذا العمل في ميزان حسناته.