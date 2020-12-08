إقبال كثيف أمام اللجان في ختام جولة الإعادة للنواب بكفر الشيخ

رصدت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن في محافظة كفرالشيخ، التي يشرف عليها المهندس فوزى الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة، والدكتور على أبو شوشة، الأمين المساعد ونائب أمين الحزب، توافد الناخبين بكثافة على مقار اللجان في جميع أنحاء المحافظة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020، لليوم الثاني على التوالي.

وأشارت غرفة العمليات، إلى مشاركة الشباب بكثافة خلال اليوم الثاني من عملية التصويت، بالإضافة إلى استمرار مشاركة كبار السن والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، موضحة أن شباب الحزب المتطوعين قاموا بتنظيم العملية الانتخابية أمام اللجان ومساعدة كبار السن للتصويت.

من ناحية أخرى قام المهندس فوزى الرفاعي، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ، بالمرور على اللجان الانتخابية بالدائرة الثالثة (الحامول وبيلا وبلطيم).

وأكد "الرفاعي" على نزاهة العملية الانتخابية والتزام مرشحي الحزب والناخبين بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، لافتًا إلى أن الحزب قام بتوفير كميات كبيرة من الكمامات والكحول أمام اللجان الانتخابية للحد من انتشار عدوى كورونا.

وفي سياق متصل، ترأس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة انتظام سير عملية انتخابات مجلس النواب 2020، في اليوم الثاني علي التوالي من مرحلة الإعادة، مؤكدا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع أعمالها بالتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة، لافتًا أن الغرف الفرعية منعقدة بشكل دائم على مدار اليوم لمتابعة سير العملية الانتخابية، والتعامل الفوري مع أي بلاغ.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، وومثلي الرقابة الإدارية، وومثلي المنطقة الشمالية العسكرية، ومساعد مدير الأمن للشئون المالية، ووكلاء الوزارات ، ومدراء الديوان.

ودعا محافظ كفر الشيخ، جميع المواطنين إلى النزول والمشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب 2020، والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا علي اتخاذ كافة سبل الراحة للمواطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.