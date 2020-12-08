إقبال كبير على لجان كفر الشيخ في اليوم الثاني لجولة الإعادة

شهدت لجان الاقتراع في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بكفر الشيخ، إقبالا كبيرا من المواطنين في اليوم الأخير من عملية الاقتراع، وتصدر كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة والسيدات المشهد الانتخابي، فيما شهدت قرى المرشحين توافدا كبيرا من الشباب، وحرص بعض الأباء والأمهات على اصطحاب أطفالهم أثناء التصويت وسط ترحيب من رؤساء اللجان.

وشهدت اللجان انتظاما في عمليات التصويت وسط اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية خوفا من انتشار فيروس كورونا، حيث حرص بعض رؤساء اللجان على توزيع الكمامات على الأهالي الذين لم يكن معهم كمامات.

كما حرص رؤساء اللجان وقوات الشرطة المكلفة بالتامين على التنبيه على الناخبين بارتداء الكمامة واستخدام المطهرات والمعقمات بعد التصويت، فضلا عن توزيع الكمامات أمام اللجان ، وأكد مواطنون أنهم حرصوا على الإدلاء بأصواتهم حرصا منهم على آداء واجبهم الوطني.

في الوقت نفسه، أعلنت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ الرئيسية، عدم تلقيها اي شكوى بشأن تعطل سير العملية الانتخابية داخل اللجان، وأن هناك متابعة على مدار الساعة من كافة رؤساء المدن بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقال مصدر بالغرفة لـ" الوطن"، إن اللجان فتحت أبوابها في الموعد المقرر ما عدا نحو 7 لجان تأخر فتحها لتعذر وصول القضاة في الوقت المقرر، ولكن انتظمت ويجرى التصويت داخلها، مضيفاً، ان الغرفة تصدر بيانا كل ساعتين بعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، لحساب نسبة التصويت، حيث وصلت إلى 10% في اليوم الأول.

أضاف المصدر، أن المحافظ جمال نور الدين، وجه بالتيسيير على الناخبين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وجرى توفير كراس متحركة فضلاً عن تخصيص موظفين لمساعدتهم للوصول للجانهم الانتخابية.

من جهة أخرى، توافدت السيدات وكبار السن على لجان الغربية للإدلاء بأصواتهم فى سباق الانتخابات البرلمانية بمسقط رأس بعض المرشحين بنطاق قري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون والسنطة وسمنود .

وحرصت السيدات على الإشارة بعلامة النصر مرددين هتافات "تحيا مصر نعم للمشاركة فى بناء الوطن والوقوف بجانب بلدنا كلنا إيدا واحدة " واصطحب السيدات أطفالهن رافعين الأعلام وسط إطلاق الزغاريد والتأكيد على إسهامهم فى المشاركة الوطنية والدفاع عن حقوقهم فى اختيار مرشحهم الإيجابي .