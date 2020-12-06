آخر أخبار مصر.. أسعار جديدة للوقود أول يناير.. وتحذيرات من تخفيف الملابس

دائمًا ما تكون الأخبار الخدمية على رأس ما يبحث عنه المواطنون باستمرار، خاصة تلك التي تتعلق بالتعليم أو الطقس أو الوحدات السكنية التي تطرحها الدولة للمواطنين.

لذا تقدم "الوطن"، في التقرير التالي، آخر أخبار مصر، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمتابعين والقراء على مدار الساعة.

الاستعداد لإعلان الأسعار الجديدة للوقود أول يناير المقبل

من المقرر أن تعلن وزارة البترول والثروة المعدنية، الأسعار الجديدة للوقود من البنزين والسولار، خلال الأيام الأولى من العام المقبل 2021، وذلك بعد أن تنعقد اللجنة الخاصة بالتسعير التلقائي للوقود والمعنية بتحديد أسعار الوقود في الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل.

البنك الأهلي يطلق ماكينات ATM لذوي الهمم

أطلق البنك الأهلي المصري، عددًا من ماكينات الصراف الآلي مخصصة للعملاء من ذوي الهمم من أصحاب الإعاقات الحركية وكذا من المكفوفين وضعاف البصر، وذلك حتى يتسنى لهم الاستفادة التامة من كافة الخدمات التي تتيحها الماكينات بسهولة دون الحاجة إلى المساعدة.

غدًا آخر موعد لشراء كراسات شروط شقق منخفضي الدخل

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنّ غدًا الاثنين الموافق 7 ديسمبر الحالي، هو الموعد الأخير لشراء كراسات شروط وسداد مقدمات الحجز لوحدات منخفضي الدخل بإعلان المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس "سكن لكل المصريين" بعدد 100 ألف وحدة (لمنخفضى الدخل).

إلا أنّه تم مدّ فترة رفع المستندات إلكترونيًا فقط لوحدات منخفضي الدخل على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، حتى يوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر الحالي، وذلك للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات من منخفضي الدخل.

الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس خلال هذه الفترة

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنّه يسود طقس مستقر مائل للدفء على كافة البلاد نهارًا، بارد في فترات الليل على شمال البلاد، وشديد البرودة على جنوب البلاد في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح، محذرًا من تخفيف الملابس مع ارتفاعات درجات الحرارة التي سنشهدها خلال هذا الأسبوع.

10 وظائف لذوي الهمم في مصر اليوم

وأعلن موقع "فرصنا" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي عددا من الوظائف بعدد من المحافظات المختلفة لذوي الإعاقات المختلفة، ويمكنك الاطلاع على تفاصيل الوظائف من هنـــــــــــا.

حجز 564 وحدة بـ"الإسكان المميز" في رشيد الجديدة يوم 20 ديسمبر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنّ عملية الحجز الإلكتروني لعدد 564 وحدة سكنية بمشروع "الإسكان المميز" ذي الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة، ستبدأ من الساعة 10 صباحًا يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر الحالي، وذلك حتى الساعة 11:59 مساء اليوم نفسه، على الموقع الإلكتروني www.hdb-reservation.com، والخاص ببنك التعمير والإسكان.

استقرار أسعار أدوات الكهرباء وارتفاع طفيف في الأجهزة

شهدت أسعار الأدوات الكهربائية استقرارًا في الأسواق، مع ارتفاع طفيف لأسعار الأجهزة، وذلك وفقًا لتقارير الغرف التجارية، وذلك دون أي تغير ملموس عن مستويات شهر نوفمبر الماضي.