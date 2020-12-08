"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن نظام الثانوية العامة التراكمي الجديد

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة رقم 28 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 113 لعام 1981، بشأن قواعد امتحانات الثانوية العامة.

"الوطن" تستعرض التفاصيل الكاملة لنظامي الثانوية الحالي والتراكمي:

- ماذا يعني النظام التراكمي للثانوية العامة؟

معنى النظام التراكمي للثانوية العامة أنه سيتم احتساب مجموع الطالب على مدار الثلاث سنوات الدراسية، وليس من خلال سنة دراسية واحدة مثل طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

- متى سيتم تطبيق الثانوية العامة التراكمية؟

سيتم تطبيق الثانوية العامة التراكمية على طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي المقبل 2021/2022، أي من هم في الصف الثالث الإعدادي خلال العام الدراسي الحالي، وذلك عقب إقراره بشكل نهائي من خلال مجلس النواب في الدورة الجديدة.

- ماذا عن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي؟

امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021 ستكون إلكترونية لجميع الطلاب سواء النظاميين أو الخدمات أو المنازل، وذلك وفقًا لمجموع نظام الثانوية العامة القديم "سنة دراسية واحدة" وهو 410 درجات، وليس وفقًا للمجموع التراكمي.

- هل يُمكن للطالب في النظام التراكمي دخول الامتحان أكثر من مرة؟

يحق للطالب في النظام الجديد أن يدخل الامتحان أكثر من مرة حتى يختار النتيجة التي يرغب الطالب في أن تحتسب له ضمن مجموعه.

- ماذا عن رسوم دخول الامتحانات؟

إجراء الطالب للامتحان لأول مرة في جميع سنوات المراحل الثانوية بدون أي رسوم.

- ماذا عن الشعب في النظام الجديد للثانوية العامة؟

يدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، في حين يدرس طلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، وذلك بالإضافة إلى مواد إجبارية للقسمين.

- ماذا يحدث في حال رسوب الطالب في النظام الجديد؟

إذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاذ العدد المسموح به لعدد مرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية، يحمل الطالب المواد التي رسب بها وينتقل للسنة التالية، على أن يمتحنهم مرة أخرى مع طلاب السنة المستجدين.