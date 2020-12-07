وزير التعليم: "الثانوية العامة اللي جايه مختلفة قلبا وقالبا"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة مستمرة في تطوير التعليم، مضيفا، "الثانوية العامة القديمة انتهت، والثانوية العامة اللي جاية مختلفة قلبا وقالبا".

وأضاف "شوقي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، ويقدمه الإعلامي خيري رمضان، الإثنين، أن المدارس مستمرة في العمل، ومسألة إغلاقها هو قرار دولة وليس وزارة التربية والتعليم، وهذه المرحلة لا يوجد غلق للمدارس، ويجب على الجميع أن يسعى لاستكمال العملية التعليمية حتى لو مكثوا في المنازل، مؤكدا أن سنوات النقل في مواعيدها ودون تغيير.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة أطلقت اليوم قناة "مدرستنا 2"، وهي تستهدف شريحتين، الأولى هي المرحلة الثانوية من الصف الأول إلى الصف الثالث الثانوي، والفئة الثانية هي أولياء أمور الأطفال من الصف الأول إلى الثالث الإبتدائي، وهي فلسفة جديدة تناسب طريقة التعليم الجديدة، لكي يلعب أولياء الأمور دور المعلم في المنزل.

ولفت إلى أن هذه القناة لا تقدم دروسا مباشرة، ولكن تعلم طلبة الثانوية كيف يتآلفون مع شكل الامتحانات الجديدة، معربا عن سعادته بهذه الأدوات التعليمية.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إطلاق القناة الثانية من مجموعة قنوات "مدرستنا" التعليمية، والتي تقدم برامج تعليمية بإشراف من الوزارة، لطلاب المرحلة الثانوية ومراحل التعليم الجديد 2.0 (الصف الأول حتى الثالث الابتدائي).

حيث تقدم قناة "مدرستنا 2"، عبر التردد 12206، الاستقطاب: رأسي، معدل ترميز 27500، محتوى تعليمي للمرحلة الثانوية، يشرح كيفية فهم نواتج التعلم من خلال استخدام منصات ﺑﻨﻚ المعرفة المصري المختلفة وكذلك للتعرف على أنماط الأسئلة الجديدة، بالإضافة إلى برامج تعليمية لأولياء أمور الطلاب في نظام التعليم الجديد 2.0 (من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي) كي يتمكنوا من توجيه أبنائهم في المنزل.

وتستهدف القناة طلاب المرحلة الثانوية، لذلك تختلف فلسفة البرامج المقدمة لتخاطب احتياجات هذه الفئة العمرية والتي تختلف بطبيعة الحال عما يتم تقديمه على القناة الأولي من مجموعة مدرستنا من حصص مباشرة.