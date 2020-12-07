وكيل تعليم بني سويف: الدراسة مستمرة ونستعد لامتحانات نصف العام

عقدت سهام يوسف عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، اليوم، اجتماعا بقاعة المديرية، بحضور الدكتور عربي أبو زيد وكيل المديرية ومديري عموم المديرية ومديري الإدارات التعليمية، لمناقشة خطة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكدت وكيل الوزارة خلال الاجتماع الذي حضره، مديري الإدارات التعليمية ومديري إدارات شئون الطلاب والإحصاء والتدريب بالمديرية وموجهي عموم المواد الدراسية على على أن الدراسة مستمرة وأن امتحانات الفصل الدراسي الأول في مواعيدها، طبقا للخطة الزمنية.

وطالبت وكيل الوزارة بالاستعداد لعقد الامتحانات والانتهاء من وضع الأسئلة وجداول الامتحان مع مراعاة الإجازات الرسمية واجازات الأخوة المسيحيين، وأن تكون بالتناوب منعا للتكدس.

وطالبت مديري الإدارات بتحديد الفراغات بالمدارس بجميع المراحل لاستغلالها في مرحلة رياض الأطفال والفصول الذكية، كما ناقشت القرار 193 المنظم للمجموعات الدراسية والضوابط المنظمة للصرف.

وشددت وكيل الوزارة على ضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واستمرار عملية التطهير والتعقيم والالتزام بارتداء الكمامات، حيث أشادت بالجهد الذي تبذله إدارة الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية والانتهاء من الإحصاء الاستقراري حيث تم تكريم راويه حسن مدير إدارة الاحصاء كما تم تكريم رؤساء اقسام الاحصاء بالإدارات التعليمية لحصولهم على المركز الثاني على مستوى الجمهورية.

واستعرضت غادة عبد الرؤوف مدير إدارة التدريب خطة المديرية لتدريب وتمكين معلمي المواد الأساسية من الصف الرابع الإبتدائى وحتى الثالث الإعدادي لاكتساب مهارات جديدة في ضوء رؤية مصر 2030 والتي تنتهي 25 ديسمبر الجاري ويبلغ عدد المستهدفين 8464 معلما في كافة التخصصات.

واستعرضت لبنى عويس مدير إدارة شئون الطلاب والامتحانات مقترحات الجداول الامتحانية والتي يتم عقدها وفق الخطة الزمنية للوزارة.